Voraussichtliche Startelf : So könnte der 1. FC Köln gegen Augsburg starten

Foto: dpa/Darko Vojinovic

Köln Nach der dritten Niederlage in Folge will der 1. FC Köln beim Tabellennachbarn aus Augsburg dreifach punkten. Die ideenlose Vorstellung gegen Partizan Belgrad in der Conference League soll in Vergessenheit geraten. Zu erwarten sind erneut eine Handvoll Wechsel in der Startelf. Wir tippen auf diese Aufstellung.

Das Thema Rotation schwebt bereits seit einigen Wochen immer wieder über dem 1. FC Köln. Die vielen Wechsel, die Steffen Baumgart von Spiel zu Spiel vornimmt oder vornehmen muss, werden im Kölner Umfeld heiß diskutiert. Wenn es am Sonntag zum Duell mit dem FC Augsburg (15.30 Uhr/Dazn) kommt, wird der 50-Jährige gezwungener Maßen einige Umstellungen vornehmen. Unter anderem werden dem FC-Coach Florian Kainz nach seiner Gelb-Roten Karte, Dejan Ljubicic durch die Verletzung aus dem Gladbach-Spiel und Jan Thielmann mit einem im Virusinfekt nicht zur Verfügung stehen. Nach dem enttäuschenden Auftritt bei Partizan Belgrad wird der FC alles daran setzen, vor eigenem Publikum etwas Zählbares zu holen. Vor allem die Art und Weise wie die Kölner das dritte Spiel in Folge verloren haben, dürfte nicht nur Baumgart zu Denken gegeben haben.

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd 13 Bilder So könnte der FC gegen Augsburg spielen

Wahrscheinlich ist, dass besonders in der Offensive die Rotationsmaschine angeworfen wird. Sowohl Steffen Tigges als auch Linton Maina, die beide unter der Woche zunächst auf der Bank saßen, dürften in die Startelf rutschen. Für Mark Uth könnte am Sonntag der erste Startelfeinsatz dieser Saison winken. Der 31-Jährige kam bis jetzt nur als Einwechselspieler zum Zug. Seine Erfahrung und Klasse als Spielmacher hinter den Spitzen könnte das Hilfsmittel sein gegen offensiv ideenlose Auftritte, wie am Donnerstag. Zumal mit Florian Kainz der überragende Kölner in der Offensive fehlen wird.