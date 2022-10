Voraussichtliche Startelf : So könnte der 1. FC Köln gegen Belgrad starten

Jubeln wollen die FC-Profis wieder im Europacup-Spiel gegen Partizan Belgrad. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Nach der knappen 0:1-Niederlage im Conference-League-Hinspiel gegen Partizan Belgrad und der deutlichen Derby-Pleite in Mönchengladbach steht für den FC am Donnerstagabend das Rückspiel in Belgrad auf dem Programm. Wir tippen auf diese Aufstellung.

Im Vergleich zum starken Auftritt des 1.FC Köln beim 3:2-Sieg über Borussia Dortmund nominierte Steffen Baumgart für das anschließende dritte Gruppenspiel in der Conference League am vergangenen Donnerstag gleich sieben „neue“ Spieler für die Startelf. Dass der 50-Jährige international auf Rotation setzen wird und muss - angesichts von acht Spielen im Oktober -, ist verständlich. Die neu zusammengewürfelte Mannschaft machte ihre Sache gegen Partizan ordentlich, mehr aber auch nicht. Vor allem in der Offensive taten sich Florian Dietz und Sargis Adamyan schwer, eine Bindung zum Spiel zu finden. Ob beide beim Rückspiel wieder im Sturm stehen, dürfte spannend werden.

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd 13 Bilder So könnte die FC-Aufstellung gegen Belgrad aussehen

Nach dem am Wochenende im rheinischen Derby gegen Gladbach wieder die gleiche Elf wie gegen den BVB auf dem Platz stand, könnte auch gegen Partizan eine ähnliche Aufstellung wie eine Woche zuvor auflaufen. Ein paar Veränderungen ergeben sich allerdings von allein. Florian Kainz muss nach seiner Gelb-Roten Karte im Derby ein Spiel in der Bundesliga von der Tribüne aus verfolgen und wird somit wahrscheinlich in der Conference League in die Startelf rutschen. Auch Nikola Soldo, der ein ordentliches Spiel gegen Belgrad machte, dürfte wieder in der Viererkette starten. Interessant dürfte es vor allem auf den Positionen im defensiven und offensiven Mittelfeld werden. Vor allem nach dem Ausfall von Dejan Ljubicic.