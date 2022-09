Voraussichtliche Startelf : So könnte der 1. FC Köln gegen Dortmund starten

Köln Zum Auftakt des zweiten Mammutprogramms trifft der 1. FC Köln am Samstag auf Borussia Dortmund. Wir tippen auf diese Aufstellung.

Der Rückkehr von Salih Özcan und Anthony Modeste zum 1. FC Köln wollte FC-Trainer Steffen Baumgart gar nicht zu viel Beachtung schenken. „Tony und Salih kommen beide zurück nach Köln. Ich sollte in jedem Spiel hoch motiviert sein, das hat nichts mit Tony und Salih zu tun. Das hat damit zu tun, dass wir mit Borussia Dortmund eine der besten Mannschaften Deutschlands zu Gast haben“, sagte der Trainer vor dem Spiel seines FC gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr, Sky). „Es wäre schön, unsere eigene Leistung zu bringen.“ Der Trainer richtet wie so oft den Fokus auf sein eigenes Team, will offensiv spielen, ungeachtet des Gegners, ungeachtet der Rückkehrer.