Kölner Startelf : Die voraussichtliche FC-Aufstellung gegen Freiburg

Köln Nach dem enttäuschenden Aus in der Conference League geht es mit dem Auswärtsspiel in Freiburg weiter. So könnte die Startelf aussehen.

Für den 1. FC Köln geht es in den Endspurt vor der Winterpause. Auch nach dem Aus in der Conference League startet der FC in eine englische Woche. Nach dem Auswärtsspiel in Freiburg am Sonntag, empfängt der FC am kommenden Mittwoch Bayer Leverkusen, bevor am kommenden Samstag das Auswärtsspiel bei Hertha BSC ansteht.