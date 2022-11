Kölner Startelf : Die voraussichtliche FC-Aufstellung gegen Hertha BSC

Luca Kilian wird mit Sicherheit beginnen. Foto: dpa/Tom Weller

Köln Es ist das letzte Spiel für den 1. FC Köln vor der langen Winterpause in der Bundesliga. Zum Abschluss des Pflichtspieljahres 2022 muss der FC am Samstagmittag (15.30 Uhr/Sky) zu Hertha BSC. Gegen die Alte Dame will das Team von Steffen Baumgart nochmal alles rausholen und mit einem Erfolgserlebnis in die Pause gehen.

Der 1. FC Köln hatte zu knabbern an der Niederlage im „kleinen Rheinderby“ gegen Bayer Leverkusen. Es wäre mehr drin gewesen für die Kölner. Der FC hatte mehr Ballbesitz, mehr Schüsse auf das gegnerische Tor und mehr Spielkontrolle, gab aber in der zweiten Halbzeit das Spiel zu leichtfertig aus der Hand. Dementsprechend enttäuscht zeigte sich Baumgart nach dem Spiel: „Klar ärgert uns das Ergebnis, aber die Leistung der Jungs war richtig gut“, so der 50-Jährige. „Wenn wir sehen, wie wir es gemacht haben, dann wird es schwer zu sagen, dass es besser geht.“ Nun gilt es, gegen Hertha die gleiche Leistung auf den Platz zu bringen und sich am Ende mit Punkten dafür zu belohnen. Ansonsten droht der FC weiter in der Tabelle abzurutschen und weiter an Boden zu den Abstiegsplätzen zu verlieren.

Mit der Hertha könnte der richtige Gegner auf die Kölner zukommen, denn das Team von Sandro Schwartz hat die jüngsten drei Partien verloren und sucht momentan nach seiner Form. Auch die Bilanz der vergangenen fünf Aufeinandertreffen spricht für den FC, der keines davon verloren hat und dreimal als Sieger vom Platz ging. Bei einem erneuten Erfolg über die Hertha könnte auch Timo Hübers wieder mit von der Partie sein. Der Routinier in der Innenverteidigung verpasste die Spiele gegen Freiburg (0:2) und Leverkusen (1:2) auch aufgrund eines Pferdekusses. Ob der 25-Jährige eine Option für die Startelf am Samstag ist, entscheidet sich am Spieltag. Ähnliches gilt für Benno Schmitz, der am Mittwoch nach seinem sehenswerten ersten Bundesligator angeschlagen ausgewechselt werden musste. Welche Optionen Baumgart in Berlin zur Verfügung stehen, wird sich erneut erst kurz vor der Partie zeigen.