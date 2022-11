Kölner Startelf : Die voraussichtliche FC-Aufstellung gegen Leverkusen

Köln Es wird die dritte englische Woche in Folge für den 1. FC Köln. Trotzdem muss das Team von FC-Trainer Steffen Baumgart beim „kleinen Rheinderby“ gegen Bayer Leverkusen dringend punkten, um ein weiteres Abrutschen in der Tabelle vor der Winterpause zu vermeiden.

Der 1. FC Köln wirkte in vielen Situationen im Spiel gegen den Tabellenzweiten aus Freiburg ratlos. Am Ende musste auch Steffen Baumgart eingestehen, dass den Kölnern die Frische gefehlt hat. Aber vor allem wie die beiden Gegentore gefallen sind, missfiel dem 50-Jährigen. Zu viele individuelle Fehler sollten dem FC im Duell mit Bayer (18.30 Uhr/Sky) nicht passieren. Das bekam auch Union Berlin am Wochenende zu spüren: Mit 5:0 ging das Team von Urs Fischer gegen die Werkself, die jeden Fehler eiskalt bestraften, baden. Ein Fingerzeig in Richtung der Kölner, die versuchen werden, Leverkusens Torlaune zu bremsen. Dafür stehen Baumgart wieder mehr Optionen zur Verfügung als zuletzt.