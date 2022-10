Voraussichtliche Startelf : So könnte der 1. FC Köln gegen Mainz starten

Köln Beim 3:2-Erfolg über den FC Augsburg überzeugte der 1. FC Köln einmal mehr mit seinen Comeback-Qualitäten. Bereits zwölf Punkte haben die Kölner nach Rückstand geholt. Dieses Mal soll es anders laufen.

Die vergangene Woche war sowohl für den FSV Mainz als auch für den 1. FC Köln etwas Besonderes. Während die Kölner zum ersten Mal seit langem kein Spiel unter der Woche bestreiten mussten, stand für die Mainzer die ihre erste englische Woche der Saison auf dem Spielplan. Nach den erfolgreichen Partien bei den Nordlichtern aus Bremen und Lübeck startet das Team von FSV-Trainer Bo Svennson mit viel Selbstbewusstsein in das Duell am Freitagabend (20.30 Uhr/Dazn). Auch die Kölner dürften nach dem erneut erfolgreichen Comeback gegen den FCA mit Rückenwind in die Partie gehen. FC-Trainer Steffen Baumgart kann dabei wieder auf den besten Kölner Spieler der aktuellen Saison Florian Kainz zurückgreifen, der nach abgesessener Sperre wieder zur Verfügung steht.

Der 1. FC Köln hat sich in der Vergangenheit äußert schwergetan, wenn es nach Mainz ging. Aus den elf Auswärtsfahrten sprangen nur zwei Siege raus, gleich sieben Mal ging der Effzeh als Verlierer vom Platz. Am Freitagabend soll sich das ändern und dafür kann Steffen Baumgart nach der belastungsarmen Woche die Rotationsmaschine ruhen lassen und seine momentan bestmögliche Elf aufstellen. Bis auf den zurückkehrenden Kainz gibt es nicht viel Grund zur Veränderung. Dies bestätigte Baumgart auf der Pressekonferenz am Mittwoch. Mark Uth wird sich, trotz seiner guten Leistung gegen den FCA, erneut mit dem Platz auf der Bank begnügen müssen. „Da Mark gespielt hat und auch am dritten Tor gegen Augsburg beteiligt war, sehen wir ihn auf einem guten Weg. Ich werde ihn aber nicht von Anfang an einsetzen. Wir freuen uns, dass er Fortschritte macht“, sagte Baumgart.