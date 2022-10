Voraussichtliche Startelf : So könnte der 1. FC Köln gegen Mönchengladbach starten

Köln Nach der knappen 0:1-Niederlage in der Conference League gegen Belgrad steht für den FC am Sonntag das Rheinische Derby auf dem Programm. Wir tippen auf diese Aufstellung.

Große Überraschungen habe es bei der Aufstellung eigentlich nicht gegeben, sagte Steffen Baumgart im Rahmen des Conference-League-Spiels gegen Partizan Belgrad. Vielleicht nur, dass Ellyes Skhiri nicht begonnen habe, merkte der Trainer des 1. FC Köln an - in gewisser Weise nachvollziehbar. Dass der 50-Jährige nach dem 3:2-Erfolg in der Bundesliga über Borussia Dortmund rotieren, einigen Stammspielern eine Pause gönnen würde, war nun wirklich keine Überraschung. Schließlich stehen alleine im Oktober acht Spiele für die Geißböcke auf dem Programm. Auch gegen Slovacko hatte der Kölner Coach seine Startelf bereits ordentlich durcheinander gemischt. Dass es aber gleich sieben Veränderungen geben würde, überraschte dann doch. Vor allem der Startelf-Einsatz von Denis Huseinbasic war so nicht zu erwarten gewesen.