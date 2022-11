Europapokal-Finale : So könnte der FC gegen Nizza starten

So könnte der FC gegen Nizza starten

Köln Der 1. FC Köln hat durch das 1:0 gegen Slovacko sein „Endspiel“ in der Conference League erreicht. Aber um im internationalen Wettbewerb zu überwintern, muss das Team von Steffen Baumgart gegen den OGC Nizza einen Dreier holen.

Für den 1. FC Köln steht am Abend das Heimspiel gegen OGC Nizza auf dem Spielplan. Mit OGC wartet der wahrscheinlich stärkste Gruppengegner. „Wir spielen gegen die beste Mannschaft der Staffel“, sagte FC-Coach Steffen Baumgart am Mittwoch. Die Kölner treffen auf eine Mannschaft, die durch die Gruppenkonstellation ebenfalls dringend punkten muss, um das Achtelfinale zu erreichen. Während auf dem Platz die Ausgangslage beider Teams für Brisanz sorgt, ist die Lage neben dem Platz durch die Ausschreitungen im Hinspiel gereizt. Keine einfache Situation für Baumgart, der seinen Schützlingen für die hitzige Kulisse im Rheinenergie-Stadion das richtige Maß an Motivation und Ruhe mitgeben muss. Dafür kann der 50-jährige auf ein paar Spieler zurückgreifen, die zuletzt aufgrund von Verletzungen oder Krankheit gefehlt hatten.