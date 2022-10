Voraussichtliche Startelf : So könnte der 1. FC Köln gegen Partizan Belgrad starten

Jubeln wollen die FC-Profis auch im Europacup-Spiel gegen Partizan Belgrad. Foto: dpa/Marius Becker

Köln In der englischen Woche trifft der 1. FC Köln am Donnerstag in der Conference League auf Partizan Belgrad. Wir tippen auf diese Aufstellung.

Es war ihm anzumerken, dass ihn das Thema immer noch sehr beschäftigt – und berührt. Als sich Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz vor der Conference-League-Partie gegen Partizan Belgrad zu den Polizeimaßnahmen im Zusammenhang mit dem Nizza-Spiel äußern sollte, hielt er sich ungewohnt zurück. Er sei sich nicht sicher, sagte der Trainer des 1. FC Köln am Mittwoch, „ob das nur mit Nizza etwas zu tun hat. Aber ich denke, wir sollten abwarten, was da rauskommt“. Damit bezog er sich auf eine zeitgleich stattfindende Pressekonferenz der Polizei, die am Vormittag Wohnungsdurchsuchungen bei mutmaßlich an den Fankrawallen von Nizza Beteiligen durchgeführt und Haftbefehle vollstreckt hatte. Wichtig sei nur, sagte der 50-Jährige, dass „das Spiel in Nizza aufgearbeitet wird, und zwar von allen Seiten“.

Vorbereitet hat der FC-Trainer zumindest die Partie gegen Belgrad am Donnerstag (21 Uhr/RTL), und er kündigt eine „spielerisch gute und erfahrene“ Partizan-Mannschaft für das Duell in Müngersdorf an. An das System der Serben, ein 4-2-3-1, ist auch seine Mannschaft gewöhnt. Es beinhaltet „zwei schnelle Außen und einen robusten Stürmer und einen spielstarken Zehner“, wie Baumgart bei Partizan erkannt hat. Eine großartige Umstellung der Spielausrichtung ist auch bei den Kölnern nicht zu erwarten, wohl aber die des Personals auf dem Platz. Denn Baumgart will festhalten an seiner Rotation, um die Strapazen in der englischen Woche für einzelne Spieler nicht zu groß werden zu lassen. „Nicht nur wegen der Belastung wird es Wechsel geben“, kündigt Baumgart an, „sondern auch, weil die Mannschaft insgesamt sehr ausgeglichen ist.“ Neben Timo Horn, Julian Chabot, Mathias Olesen, Tim Lemperle und Sebastian Andersson wird Jan Thielmann aussetzen müssen. Der Jungstar fällt wegen eines Virus-Infekts auch für das Derby am Wochenende in Gladbach aus.

Doch erst einmal genießt die Conference League bei Baumgart einen hohen Stellenwert. Der Wettbewerb habe sich „sehr gut entwickelt“, findet der Kölner Coach. „Aus unserer Sicht ist das ein schöner Erfolg, dabei sein zu dürfen.“ Doch der olympische Gedanke soll dabei nicht Einzug halten beim FC. „Wir werden alles daran setzen zu gewinnen.“ Mit einer gegenüber der Dortmund-Partie veränderten Startformation.