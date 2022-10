Voraussichtliche Startelf : So könnte der 1. FC Köln gegen Slovacko starten

Köln Nach der 0:5-Pleite gegen den FSV Mainz 05 am vergangenen Wochenende steht für den 1.FC Köln das nächste schwere Auswärtsspiel beim 1.FC Slovacko an. Am Donnerstagabend muss die Mannschaft von Steffen Baumgart beim Tabellenletzten aus der Gruppe D dringend punkten, um in der Conference League überwintern zu können.

Vor dem fünften Spieltag der Gruppenphase in der Conference League steht Steffen Baumgart vor einem enormen Spagat. Zum einen muss der Trainer des 1. FC Köln mit seiner Mannschaft beim 1. FC Slovacko gewinnen, um sich die Chance zu erhalten, in der Conference League zu überwintern. Zum anderen wartet am kommenden Wochenende mit der TSG Hoffenheim ein Team auf die Kölner, das sich in den vergangenen Jahren zum absoluten Angstgegner des FC gemausert hat. Über den beiden Spielen schwebt zudem noch die heißdiskutierte Rotation. Es stellt sich die Frage, auf welche Begegnung Baumgart den Fokus legt, und seine Top-Elf aufstellt. Weitere Punktverluste sollten sich die Kölner weder in der Conference League noch in der Bundesliga erlauben.

Wie stark Baumgart gegen den 1.FC Slovacko rotieren wird, weiß er vermutlich selbst noch nicht. Nur auf wenigen Positionen ist vor dem Spiel am Donnerstag klar, wen der FC-Trainer in die Startelf beruft. Eine dieser Positionen hat wohl Luca Kilian inne. Der Innenverteidiger ist nach seiner Gelb-Roten Karte am vergangenen Wochenende für ein Bundesligaspiel gesperrt und wird sich somit wahrscheinlich in der ersten Elf der Conference League wiederfinden. Auf den ersten Startelfeinsatz nach seiner Verletzung muss bis jetzt Mark Uth vergeblich warten. Der Routinier saß gegen Mainz über die komplette Spielzeit auf der Bank und darf auch deswegen auf einen Einsatz von Anfang an hoffen. Aber wie sieht es auf den weiteren Positionen aus?