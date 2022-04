Günstige Tabellensituation : So kommt der FC Europa schon am Samstag ganz nah

Köln Vier Teams, drei Plätze – so lautet der packende Endspurt im Kampf um die europäischen Plätze. Unter bestimmten Umständen ist für den 1. FC Köln schon an diesem Samstag Europa zum Greifen nah. Allerdings müssen die Geißböcke dafür ihre Hausaufgaben machen.

Auch wenn die Mannschaft des 1. FC Köln nicht an dem packenden Europa-League-Abend am Donnerstag teilgenommen hat, in den sozialen Medien weckte vor allem das Frankfurt-Spiel in London gegen West Ham United offenbar tiefe Sehnsüchte bei vielen Kölner Fans. „Erinnert mich stark an unseren Fan-Marsch in London“, schrieb ein Anhänger auf Twitter. 2017 waren rund 10 000 FC-Fans durch die Straßen der englischen Hauptstadt marschiert, bevor die Geißböcke gegen Arsenal in der Europa League spielten. „Ich hoffe, die Kölner Spieler haben sich bei Frankfurt die absolute Motivation geholt“, twitterte ein weiterer Fan.