Vier Siege in Serie : Der 1. FC Köln überzeugt durch eine ungeahnte Konstanz

Köln Mit zuletzt vier Siegen in Folge beweist der 1. FC Köln in dieser Saison eine ungewohnte Konstanz im eigenen Spiel. Ein Blick auf die Kölner Vergangenheit zeigt darüber hinaus, dass sich die Mannschaft seit langem mal wieder auf dem eigenen Niveau präsentiert.

Vier Siege in Folge hat der 1. FC Köln im April eingefahren. Und zwei Spieltage vor Saisonende ist die aktuell beste Bundesligaserie der Kölner noch nicht gerissen. Bemerkenswert: Kein Team gewann zuletzt mehr Spiele in Serie. Neben den vier Erfolgen der Geißböcke hat lediglich Union Berlin in der Liga fünf nicht verlorene Partien vorzuweisen, nachdem die Eisernen gegen Fürth nur 1:1 spielten. Auf die gesamte Saison betrachtet führt der FC Bayern die Saisonliste der Serien mit fünf gewonnenen Spielen in Folge an. „Nicht nur die Partie, die letzten Wochen waren einfach überragende Leistungen. Die Saison ist einfach gut“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart nach dem vergangenen Sieg gegen den FC Augsburg.

Dabei ist die vom Trainer angesprochene Konstanz der Kölner in dieser Saison etwas, wofür der 1. FC Köln lange nicht bekannt war. Während die Mannschaft in der vergangenen Spielzeit maximal zwei Siege in Folge feiern konnte, waren es in der Saison 19/20 ebenfalls vier. Im Vergleich zur aktuelle Runde kam der FC damals aber auch auf neun sieglose Spiele und drei Niederlagen in Folge, wohingegen in der aktuellen Spielzeit nach einer Niederlage immer mindestens ein Unentschieden folgte. Die Mannschaft von Steffen Baumgart kann offensichtlich verlorene Spiele schnell aus den Köpfen bekommen und dagegen das Selbstvertrauen nach einem Sieg in das nächste Spiel mitnehmen.

1. FC Köln: Nicht entscheidend, gegen wen gespielt wird

Aber noch ein weiterer Vergleich gibt Aufschluss über die neu gewonnene Konstanz der Kölner. Von bisher 13 Siegen in dieser Saison war das Team viermal gegen Gegner der oberen Tabellenhälfte (30 Prozent der Fälle) und neunmal gegen Gegner der unteren Tabellenhälfte erfolgreich. Ein Blick auf die vergangenen Jahre zeigt, dass dieses Verhältnis gewonnener Spiele in Köln entgegen der Logik eine Seltenheit ist. Während der 1. FC Köln 20/21 7,5 Prozent mehr Spiele gegen bessere Konkurrenten gewann, liegen die Zahlen der Siege gegen Teams der oberen Tabellenhälfte in den zwei Erstliga-Saisons davor sogar über denen derer gegen leistungsschwächere Mannschaften. Fünf von neun Siegen feierten die Kölner 19/20 gegen Vereine aus dem oberen Tabellenhalbfeld. Drei von fünf waren es in der Erstligasaison 17/18 davor.

Während der 1. FC Köln also unter Trainern wie Markus Gisdol, Achim Beierlorzer und Stefan Ruthenbeck gegen Mannschaften wie den FC Bayern, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen rein statistisch eine starke Leistung zeigte, tat er sich gegen die vermeintlich schwächeren Vereine deutlich schwerer. Mit Steffen Baumgart kam jedoch auch ein neues Selbstbild in die Mannschaft. Sätze wie „Wir schauen nur auf uns“ werden von Trainer und Spielern in der aktuellen Saison Woche für Woche wiederholt und auch tatsächlich verkörpert. Mit Siegen gegen Bayer Leverkusen, den SC Freiburg, aber auch Greuther Fürth und Arminia Bielefeld konnte der 1. FC Köln unabhängig vom Gegner punkten. Es wirkt so, als wird sich weniger dem Niveau des Konkurrenten angepasst, sondern entsprechend der eigenen Möglichkeiten agiert.

1. FC Köln: Europa-League-Saison lässt hoffen

Dabei lässt ein weiterer Blick auf die Kölner Historie bei den Kölner Fans keine Wünsche offen. Einzig in der Saison 16/17, in der sich der 1. FC Köln für die Europa League qualifizierte, zeigte die Mannschaft eine ähnlich positive Kontinuität. Damals feierte Köln bei insgesamt zwölf Siegen (aktuell: 13) ebenso vier Erfolge gegen Mannschaften der oberen Tabellenhälfte und acht (aktuell: 9) gegen die der unteren. „Wir haben von Anfang an eine gute Idee entwickelt. Die Jungs haben den Plan mitgenommen und haben ihn umgesetzt“, so Baumgart. Der Plan, sich stetig weiterzuentwickeln und gegen einen neuen Gegner an die guten Leistungen zuvor anzuknüpfen, mündete zum Saisonendspurt in der Siegesserie. „So souverän habe ich uns noch nicht gesehen“, so der 50-Jährige. Nun liegt es dank der wiedererhaltenden Kölner Konstanz nicht nur im Bereich des Möglichen, dass der FC die beste Bundesligaserie der Saison, sondern auch die Europa League erreicht.

