Netzreaktionen zur Conference League : So reagieren die FC-Fans auf den siebten Rang der Kölner

Obwohl es dem 1. FC Köln am Ende der Saison nicht mehr gelungen ist, die Europa League zu erreichen, feierten die Spieler den Einzug in den darunterliegenden Wettbewerb der Conference League. So reagierten die Fans in den sozialen Netzwerken auf den siebten Platz.

Bevor die Saison noch nicht beendet war, sah FC-Trainer Steffen Baumgart noch keinen großen Sinn darin, den bereits feststehenden Erfolg des 1. FC Köln über den Einzug in die Conference League zu feiern. In der Vorbereitung auf das Saisonfinale sprachen auch die Spieler davon, dass mit dem möglichen Erreichen von Platz sechs und damit der Europa League noch die Chance zu etwas Größerem bestünde. Auch wenn die 1:2-Niederlage gegen den VfB Stuttgart am 34. Spieltag dafür nicht gereicht hat, feierte die Mannschaft nach Abpfiff im Gegensatz zur vorherigen Woche bis in die frühen Morgenstunden. Die Freude über die erfolgreiche Saison, die für den FC von einem Relegationsplatz auf die internationale Bühne führte, ließen sich die Profis nicht nehmen. „Gut, wir haben jetzt die letzten beiden Spiele verloren, davor aber eine starke Serie mit vier Siegen gehabt. Wir können sehr stolz sein. Es war eine tolle Saison und wir wurden belohnt mit der Conference League“, so Mark Uth nach dem letzten Saisonspiel.

Die Kölner Fans durchlebten im Saisonendspurt ebenso gemischte Gefühle. Nach dem Feststehen der Conference League am vorletzten Spieltag ließen viele ihrer Euphorie freien Lauf, als sie den Platz des Kölner Stadions stürmten und Spieler wie Top-Torjäger Anthony Modeste auf Händen trugen. Auch in Stuttgart präsentierten die Anhänger eine stolze Choreo. Nach dem Saisonfinale gab es aber auch Fans, die in den sozialen Netzwerken ihre Enttäuschung über die zwei vergangenen Niederlagen und damit die verpasste Europa-League-Chance kundtaten. Wie das Stimmungsfazit der Fans nach Abschluss der Saison ausfällt, gibt es in der Tweet-Galerie zu sehen.