Netzreaktionen : So reagieren die FC-Fans auf Baumgarts Vertragsverlängerung

Köln Pünktlich zum Trainingsauftakt der neuen Saison gab der 1. FC Köln die Vertragsverlängerung mit Trainer Steffen Baumgart bekannt. Die Vertragsbedingungen sorgten teils für Gesprächsstoff unter den Fans.

Auch noch nach über 90 Minuten Coaching an der Seitenlinie lief der Trainer des 1. FC Köln im vergangenen November mit vollem Elan auf die Südkurve in Köln Müngersdorf zu und ließ sich mehrfach von den Anhängern seiner Mannschaft feiern. Nach dem 4:1-Derbysieg gegen Borussia Mönchengladbach gönnte sich Steffen Baumgart seine erste Portion Extra-Applaus. Nach dem ebenfalls erfolgreichen Rückspiel Mitte April folgte dann die zweite. Dass sich der 50-Jährige in Köln wohlfühlt, hat er in der vergangenen Spielzeit mehrfach gezeigt. Nur einen Tag nach dem zweiten Derbysieg brachte der Trainer dann auch den Wunsch, nach 2023 in Köln zu bleiben, öffentlich zur Sprache. Vor dem Trainingsauftakt zur neuen Saison am Montagmorgen gab Sportdirektor Christian Keller nun die Vertragsverlängerung von Baumgart bis zum Sommer 2024 bekannt. „Das war ja kein Geheimnis. Ich kann ja nicht ein ganzes Jahr sagen, dass ich gerne hier bin und dann gehe ich woanders hin“, erzählte der Trainer über die sozialen Netzwerke.