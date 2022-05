Alles nur Wunschdenken? : So realistisch ist die Champions League für den FC wirklich

Foto: dpa/Matthias Balk

Köln Nach dem 4:1-Erfolg über den FC Augsburg scheint der europäische Wettbewerb für den 1. FC Köln möglich. Die ersten Fans träumen sogar von der Königsklasse. Doch wie realistisch ist die Champions League?

52 Punkte nach 32 Spieltagen – schon jetzt kann der 1. FC Köln auf eine beeindruckende Spielzeit zurückblicken. Seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel hat keine Kölner Mannschaft so viele Zähler eingefahren. Der Lohn: Dem FC fehlt nur noch ein Zähler, um in der kommenden Saison europäisch zu spielen. Sollte Hoffenheim nicht beide ausstehenden Spiele gegen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach gewinnen, wäre Köln ebenfalls sicher für die Playoffs der Conference League qualifiziert - unabhängig von den eigenen Ergebnissen. Doch spätestens nach dem vierten Sieg in Serie will man in Köln mehr. Wenn es geht, soll die Europa League erreicht werden.

Auch hier stehen die Chancen alles andere als schlecht. Zumal die Konkurrenz am 32. Spieltag für den FC spielte. Union Berlin kam nicht über ein 1:1 gegen Greuther Fürth hinaus, Hoffenheim verlor das direkte Duell gegen Freiburg 3:4. Und auch Leipzig kassierte am Montagabend eine empfindliche 1:3-Niederlage gegen Gladbach. Aktuell belegt der FC den sechsten Rang, der wahrscheinlich die Europa League bedeutet. Der Rückstand auf Leipzig, den Tabellenfünften, beträgt zwei Spieltage vor Saisonende zwei Zähler, der auf den Tabellenvierten aus Freiburg drei Zähler. Da die Streich-Elf noch gegen Union Berlin und Bayer Leverkusen, also die direkte Konkurrenz, antritt und der FC bislang eine beeindruckende Schlussphase spielt, ist die Europa League damit ein sehr realistisches Ziel.

Leverkusen für Köln uneinholbar

Nach der beeindruckenden Serie im April und den Patzern der Konkurrenz, träumen die ersten Kölner Anhänger in den sozialen Medien bereits von der Champions League. Ob Zweckoptimismus, Hochmut oder Wunschdenken – die Chance, dass der FC wirklich die Königsklasse erreicht, ist wohl doch eher gering. Auch wenn das ambitionierte Ziel rein rechnerisch durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Nach dem 2:0-Erfolg über Frankfurt am Montagabend ist Bayer Leverkusen für den 1. FC Köln nahezu unerreichbar. Der Tabellendritte hat sechs Punkte Vorsprung auf den FC, allerdings auch eine deutlich bessere Tordifferenz. Für den dritten Platz müsste der FC also beide Spiele gewinnen, Bayer beide Partien verlieren und Köln 25 Tore auf die Werkself aufholen – trotz der jüngsten Kölner Offensivkraft ein utopisches Ziel.

Und Platz vier? Zwar liegt Leipzig nur zwei Zähler und Freiburg drei Punkte vor Köln, beide Konkurrenten weisen aber ebenfalls eine deutlich bessere Torbilanz auf. Bei einem Punktegleichstand hat der FC keine Chance. Das bedeutet wiederum, dass der FC zum Erreichen der Königsklasse beide Spiele gegen Wolfsburg (H) und Stuttgart (A) gewinnen muss und Freiburg aus den Begegnungen gegen Berlin und Leverkusen maximal zwei, Leipzig aber aus den Spielen gegen Augsburg (H) und Bielefeld (A) höchstens drei Punkte holen darf. Sprich: Freiburg darf kein Spiel mehr gewinnen und Leipzig maximal eins damit Köln noch eine Chance auf Rang vier hat.

Für den Fast-Absteiger der Vorsaison ist aber schon das Erreichen der Playoffs der Conference League ein mehr als beeindruckendes Ziel.