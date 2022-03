Bornauw, Czichos und Co. : So schlagen sich die FC-Abgänge

Köln Beim FC ausgemustert, beim neuen Verein Leistungsträger, Stammspieler oder Bankdrücker – zahlreiche Spieler haben Köln seit vergangenem Sommer verlassen. Die Leistungen könnten nicht unterschiedlicher sein. Ein Überblick.

Der Schock saß im Umfeld des 1. FC Köln zum Anfang des Jahres tief. Abwehrchef Rafael Czichos hatte den FC auf eigenen Wunsch verlassen. Den 31-Jährigen zog es in die USA zu Chicago Fire. Nur zwei Wochen später folgte dann die zweite schlechte Nachricht für die Innenverteidigung des FC. Jorge Meré wechselte zum mexikanischen Erstliga-Club CF América.

Während das neue Kölner Innenverteidiger-Paar mit Timo Hübers und Luca Kilian direkt gut harmonierte, erwischte Czichos zunächst einen schlechten Start. Der Beginn der Major League Soccer wurde pandemiebedingt verschoben. Bisher lief der Ex-Abwehrchef daher erst zweimal für seinen neuen Club auf. Bei beiden torlosen Partien trug der Linksfuß jedoch gleich die Kapitänsbinde. Für Meré läuft es bislang nicht so gut. Der Spanier kam bei Tabellenschlusslicht CF América bisher in acht Spielen nur viermal zum Einsatz. In den vergangenen drei Partien stand der 24-Jährige jedoch ohne Einsatz im Kader.

Nach dem Abgang von Czichos und Meré folgten ihnen in der Transferperiode noch Noah Katterbach und Sava-Arangel Cestic. Der 20-Jährige Katterbach war unter FC-Trainer Steffen Baumgart nicht mehr zum Zuge gekommen und ist nun an den FC Basel verliehen. Dort absolvierte der Linksverteidiger bisher alle sieben Spiele über 90 Minuten. Ein Tor und zwei Vorlagen machen den Start für den U21-Nationalspieler perfekt. Innenverteidiger Cestic war nach elf Bundesligaeinsätzen in der vergangenen Saison unter Baumgart ebenfalls nicht gesetzt. Bei seinem neuen kroatischen Verein HNK Rijeka stand er in drei von sechs Partien die gesamte Spielzeit auf dem Platz.

Junge Kicker mit Luft nach oben

Aber auch die FC-Abgänge des vergangenen Sommers erhalten bei ihren neuen Clubs ihre Spielzeiten. Sebstiaan Bornauw ging für 13,5 Millionen Euro zum VfL Wolfsburg. Dort hat sich der Innenverteidiger zum Stammspieler entwickelt, stand bisher 17-mal in der Startelf und machte davon 14 Spiele über 90 Minuten. Im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach erzielte er zuletzt sein erstes Saisontor und freute sich aufgrund seiner Kölner Vergangenheit besonders darüber. Dennoch hätte sich der 22-Jährige sicherlich mehr Erfolg mit den Wölfen erhofft. Auf Rang zwölf der Tabelle ist die Mannschaft derzeit noch weit von den internationalen Plätzen entfernt. Ebenfalls zurück nach Wolfsburg ging Mittelfeldspieler Elvis Rexhbecaj. Im Gegensatz zu Bornauw wurde ihm dort für die laufende Saison jedoch keine Spielzeit eingeräumt. Der 24-Jährige ist derzeit an den Aufsteiger VfL Bochum ausgeliehen und gehört dort zum Startelf-Aufgebot.

Nach zwei Jahren mit vielen Einsatzzeiten aber auch übermäßigem Verletzungspech suchte sich der Linksaußen Ismail Jakobs für 6,5 Millionen Euro Ablöse eine neue Herausforderung beim AS Monaco. In den internationalen Spielen bekam der 22-Jährige Kurzeinsätze eingeräumt, bevor er sich in der Liga nach und nach zum Stammspieler etablierte. Der gebürtige Kölner wartet jedoch weiter auf sein erstes Saisontor, wurde zuletzt nur selten berücksichtigt und stand bei den Spielen der U21-Nationalmannschaft zuletzt nicht im Kader.

Marius Wolf ging nach seiner Leihe zurück zu Borussia Dortmund und wurde dafür mit Einsatzzeiten belohnt. In 17 Partien stand der Rechtsaußen für den BVB auf dem Rasen. Auch ihm gelang wie Bornauw gegen Borussia Mönchengladbach zuletzt sein erstes Tor.

Mehr Einsatzeiten für FC-Joker

Mehr Spielpraxis wünscht sich der FC von Dimitrios Limnios. Der Rechtsaußen kam für 3,3 Millionen Euro aus Griechenland nach Köln und stand in der vergangenen Saison zwölfmal auf dem Rasen, konnte dabei aber nie die erhoffte Leistung abrufen. Bis zum Ende Saisonende ist der 23-Jährige an den FC Twente Enschede verliehen und läuft in nahezu jedem Spiel für den niederländischen Club auf. Dabei erzielte Limnios bisher vier Tore. Noch mehr Treffer auf dem Konto hat Emmanuel Dennis. Nach seiner enttäuschenden Leihe zum FC wechselte der Nigerianer vom FC Brügge zum FC Watford in die Premier League. Dort ist er von Anfang an als Stürmer gesetzt und erzielte bislang neun Tore und fünf Vorlagen. Tabellarisch sieht es für den Club auf dem vorletzten Platz dagegen weniger gut aus.

Der Ex-Schalker Max Meyer konnte sich im Abstiegskampf der vorherigen Saison ebenfalls nicht unter Beweis stellen. Dabei stand für den 26-Jährigen bei Vertragsabschluss im vergangenen Winter schon fest, dass er sich nach der Saison einen neuen Verein suchen würde. Nach dem FC folgte im Sommer Fenerbahce Istanbul und im Winter dann die Leihe zum FC Midtjylland. Bei dem dänischen Erstliga-Club stand er in drei Spielen bisher einmal in der Startelf.

Dominick Drexler wurde wie Meyer in der vergangenen Saison mehr und mehr zum Joker. 2018 wechselte er zum FC in die zweite Liga. Über drei Jahre gehörte der offensive Mittelfeldspieler zu dessen Aufgebot. Mit dem ablösefreien Abgang zum Absteiger FC Schalke 04 erhoffte sich der 31-jährige Bonner nochmal mehr Spielzeit. Auch wenn er zuletzt unter Krankheits- und Verletzungspech litt, stand der Bonner bisher von 17 Spielen 13-mal in der Startelf der Knappen. Er erzielte ein Tor und bereitete vier Treffer vor. Ob er mit Schalke den direkten Wiederaufstieg schafft, ist noch ungewiss.

