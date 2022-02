Zwischen Stammspieler und Eigentorschütze : So schlagen sich die Winterabgänge des 1. FC Köln

Köln Verkehrte Welt für den 1. FC Köln? Ausgerechnet die ausgebooteten Noah Katterbach und Sava Cestic avancieren bei ihren neuen Clubs zu Leistungsträgern, während Ex-Abwehrchef Rafael Czichos in den USA einen holprigen Start erlebte.

Als Noah Katterbach im Oktober 2019 sein Profi-Debüt für den 1. FC Köln gab war vielen Experten schnell klar, der zweimalige Träger der Fritz-Walter-Medaille würde seinen Weg beim FC und in der Bundesliga machen. Doch die Leistung des einstigen Hoffnungsträgers stagnierte – zumindest in der Wahrnehmung des aktuellen Kölner Trainers Steffen Baumgart. Der U21-Nationalspieler spielte unter Baumgart keine Rolle mehr, ein Wechsel wurde dem Linksverteidiger nahegelegt. Auch für Katterbach sicherlich eine Option. Denn der 20-Jährige kam in der Hinrunde auf gerade einmal 15 Minuten Bundesligaluft. Man wolle beim FC jetzt sehen, in welche Richtung sich der verliehene Spieler entwickelt.

Die Einsatzzeit hat Katterbach nach seinem Wechsel zum FC Basel in die Schweiz schon einmal verachtzehnfacht, in gerade einmal drei Spielen. Katterbach ist in der Schweiz bereits Stammspieler, legte bei seinem Einstand schon einen Treffer auf. Katterbach scheint der Wechsel gut getan zu haben. Der FC verfügt über eine Rückkauf-Option. Gut möglich, dass die Kölner Verantwortlichen diese 2023 ziehen. Ähnlich wie Katterbach ergeht es aktuell auch Sava Cestic. In der vergangenen Saison noch als Hoffnungsträger von Markus Gisdol in die Bundesliga geworfen, hatte Cestic unter Baumgart keine Chance. Der U21-Nationalspieler Serbiens und der FC lösten im Januar den Vertrag auf. Cestic wechselte zum kroatischen Erstligisten HNK Rijeka. In den bisherigen drei Spielen kam Cestic immer über die volle Spielzeit zum Einsatz. Allerdings fällt die sportliche Bilanz bescheiden aus. Cestic verlor zwei der drei Partien, sammelte in jedem Spiel eine Gelbe Karte ein und entschied mit einem Eigentor die Begegnung gegen NK Osijek am vergangenen Wochenende.

Holpriger Start für Rafael Czichos

Auch Jorge Meré war mit seiner Situation in Köln nicht mehr zufrieden. Und das, obwohl der Spanier deutlich mehr Einsatzzeit hatte als Noah Katterbach. Der Wechsel zum Club América kam in sofern nicht sonderlich überraschend. Doch auch beim mexikanischen Erstligisten läuft es für Meré noch nicht rund. Zwar wurde der Innenverteidiger im ersten Spiel für seinen Club bereits nach 30 Minuten eingewechselt und begann das zweite in der Startelf, doch Meré befindet sich mit seinem Team Mitten im Abstiegskampf. Immerhin feierte Club América am vergangenen Wochenende einen wichtigen 3:2-Erfolg.

