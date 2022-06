Nations League und Freundschaftsspiele : So schlugen sich die Nationalspieler des FC

Köln Gleich neun Spieler des 1. FC Köln sind für ihre Nationalteams im Einsatz. Die ersten Spiele sind bereits absolviert. Wie schlugen sich die Kölner Akteure?

Die Entscheidung war längst gefallen. 3:0 führte die U21 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn, das Ticket für die kommende Europameisterschaft war damit im Grunde bereits gebucht. Es lief also die 80. Spielminute als Tim Lemperle für Ansgar Knauff eingewechselt wurde und damit sein Debüt für die U21 feierte. Bereits am Dienstag könnte der zweite Einsatz für den 20-Jährigen gegen Polen folgen. Zwar trug sich der Kölner Angreifer beim 4:0 über die Ungarn nicht mehr in die Torschützenliste ein, dennoch ist der Einsatz für den Unterbau der National-Elf ein weiterer wichtiger Schritt in der Karriere des Stürmers. Nicht umsonst setzt man beim FC große Hoffnungen auf den gebürtigen Frankfurter, der in der abgelaufenen Spielzeit zu 13 Liga-Einsätzen für die Kölner gekommen ist und dabei zwei Mal traf.