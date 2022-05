Foto-Leak im Netz : So sehen die FC-Trikots der kommenden Saison aus

Conference oder Europa League : Auf diese Gegner könnte der 1. FC Köln in Europa treffen Mit dem Erreichen des europäischen Wettbewerbs hat der 1. FC Köln frühzeitig eine starke Saison gekrönt. Und es ist noch mehr drin. Am Samstag kann der FC mit ein wenig Hilfe auch die Europa League noch erreichen. So oder so, die Geißböcke können im internationalen Wettbewerb auf namhafte Gegner treffen.