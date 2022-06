Emotionales Video : So sehen die FC-Trikots der Saison 22/23 aus

Foto: dpa/Marius Becker

Köln Der 1. FC Köln wird im kommenden Jahr wieder in rot-weißen Trikots auflaufen. Nachdem schon vor Wochen Bilder der Jerseys im Netz aufgetaucht waren, stellte der FC die Trikots nun auch offiziell in einem emotionalen Video vor.

Noch ist nicht geklärt, auf welchen Gegner der 1. FC Köln im europäischen Wettbewerb treffen wird. Es steht aber fest, welche Trikots er dabei tragen wird. Nachdem im Netz wie im Vorjahr schon die ersten Bilder der FC-Trikots für die Spielzeit 2022/2023 kursierten, hat Köln die Jerseys nun auch offiziell vorgestellt. Ab dieser Spielzeit wird der FC nicht mehr wie bisher von Uhlsport, sondern von dem dänischen Unternehmen Hummel ausgestattet. Mitte Mai war im Netz ein Bild von Jonas Hector im neuen Outfit aufgetaucht, offenbar für die Marketing-Kampagne der nun vorgestellten Trikots.

Denn unter anderem Hector ist Protagonist eines emotionalen Videos, in dem das neue Heimtrikot vorgestellt wird. Es ist an das Heimtrikot der Saison 1967/1968 angelehnt, als der FC den Pokalsieg feierte. Dementsprechend ist auch Heinz Hornig stellvertretend für die 68er Mannschaft im Video zu sehen. Auch Luis, in der vergangenen Saison zu einer kleinen Netz-Berühmtheit rund um den FC geworden, taucht im Video auf. „Von der Idee über die Werte bis hin zum Design – alles, was in dem neuen FC-Heimtrikot steckt, deckt sich mit der innovativen und kreativen Kraft, die den FC mit hummel verbindet. Wir freuen uns sehr, dass wir Werte wie Tradition, Nachhaltigkeit und Vielfalt mit unserem Ausrüster teilen. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Welt durch den Sport zu verändern“, erklärt FC-Geschäftsführer Philipp Türoff.

🔴⚪ Wann dinge Draum vun d‘r jode ahle Zigg em Stöffche vun hück föhlbar weed, weil dat, wat ehr föhlt, üch verbingk – dann draht ehr dä FC em Hätze un op d’r Hugg. Jestern, hück un op ewig!



Sicher dir das FC-Heimtrikot 2022/23 von @hummel1923 👉 https://t.co/w0vIrLsQSZ #effzeh pic.twitter.com/nhd9IT09Mm — 1. FC Köln (@fckoeln) June 30, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Das Trikot erinnert ebenfalls an die Spielzeit 2014/2015. Es wird durch eine Diagonale in zwei Teile geteilt. Der obere Teil ist in Rot gehalten, der untere dementsprechend in Weiß. Auch die Ärmel und Schultern sind weiß, auf ihnen befinden sich allerdings jeweils zwei rote Applikationen. Im Gegensatz zu 2015 gibt es aber einen weißen Kragen. Den gab es bei dem historischen Overath-Trikot ebenfalls. Natürlich dürfen die Logos von Sponsor, Ausrüster und Club nicht fehlen. „Wir haben gleich bei den ersten Begegnungen mit den Verantwortlichen des Vereins festgestellt, dass wir einen extrem hohen Markenfit haben, die Werte gut zusammenpassen. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns sehr auf die bevorstehende Zusammenarbeit“, sagt Allan Vad Nielsen, CEO hummel.

Foto: Thomas Faehnrich 63 Bilder Das sind die FC-Trikots der vergangenen Jahre

Das Auswärts-Trikot ist noch nicht vorgestellt worden, aber auch davon tauchten bereits Bilder im Netz auf. Demnach ist es in einem schlichten Rot gehalten. Einzig, die für Hummel typischen Schulterapplikationen sind weiß. Das Ausweich-Trikot ist nach dem schwarzen Trikot des Vorjahres wieder blau. Es hat aber grafische Elemente, die an einen Blitz erinnern. Logos und Schulter-Applikationen sind weiß.

Die Reaktionen im Netz fallen ambivalent aus. Vor allem das rote Trikot scheint gut anzukommen. Andere User beschweren sich, dass der neue Ausrüster keine neuen Ideen habe. Im vergangenen Jahr hatte der FC mit dem Ausweich-Trikot einen Marketing-Hit gelandet. Die Logos von Ausrüster, Sponsor und Club waren ebenfalls schwarz. Das Trikot war wenige Wochen nach der Veröffentlichung bereits ausverkauft. Auch damals waren die Trikots bereits Wochen vor der eigentlichen Vorstellung im Netz gezeigt worden. Die offizielle Vorstellung des neuen Jerseys ist wohl für Ende Juni, Anfang Juli geplant.

Natürlich wird es wie in den vergangenen Jahren auch in dieser Spielzeit ein Karnevals-Trikot geben. In der vergangenen Spielzeit gab es beim FC zudem weitere Sonder-Trikots. Eines zum Diversity-Day im September, eines nach Beginn des Ukraine-Kriegs sowie eines zum Nachhaltigkeitsspieltag der Bundesliga. Im Gegensatz zu den versteigerten Sondertrikots und dem Erlös für einen guten Zweck, ist der Verkauf der Jerseys für die Clubs eine wichtige Einnahmequelle. 2018 ergab eine Umfrage der Wirtschaftsagentur Deloitte unter 1250 Befragten, dass 73 Prozent aller Fußballfans ein Trikot ihres Lieblingsvereins besitzen.