Sommerfahrplan des 1. FC Köln : Der FC bestreitet in der Vorbereitung Test gegen TuS Mondorf

Köln Die Planungen für die kommende Saison 2022/23 laufen beim 1. FC Köln. Mit dem ersten Training startet die Mannschaft am 27. Juni in die Vorbereitung. Unter anderem steht ein Test gegen den TuS Mondorf auf dem Programm.

Vier Spieltage stehen für den 1. FC Köln in dieser Bundesliga-Saison noch an. Am Ende soll und könnte die Qualifikation für das europäische Geschäft stehen. Doch unabhängig vom Ausgang dieser unter Trainer Steffen Baumgart bislang sehr erfolgreichen Spielzeit sind die Planungen für die Saison 2022/23 in vollem Gange. Mit dem ersten Training startet der FC am Montag, 27. Juni, in die Vorbereitung. Drei Tage zuvor schon müssen sich die FC-Profis einem Leistungstest unterziehen. Vom 3. bis 10. Juli reist der Kölner Tross dann ins Trainingslager nach Donaueschingen.

Zwei Tage vor der Abfahrt nach Baden-Württemberg trifft der FC im ersten Testspiel am Freitag, 1. Juli, auf den TuS Mondorf in Troisdorf (18 Uhr). Während des Trainingslagers spielen die Kölner in Singen gegen Austria Lustenau (Freitag, 8. Juli, 18 Uhr) und in Bad Dürrheim gegen den Grashopper Club Zürich (Samstag, 9. Juli, 15 Uhr). Nach der Rückkehr in die Domstadt folgt am Samstag, 16. Juli, ein weiteres Testspiel – der Gegner wird noch bekannt gegeben. Einen Tag später testet der FC in Offenbach gegen die Kickers im Stadion am Bieberer Berg (Sonntag, 17. Juli, 15.30 Uhr).

Das letzte Testspiel vor dem Saisonstart gegen den niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen am 22. Juli, 18 Uhr, wird in Troisdorf ausgetragen – unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Sollte der FC sich nicht für die Qualifikationsrunde eines europäischen Pokals qualifizieren, findet das erste Pflichtspiel in der ersten Runde des DFB-Pokals statt, die vom 29. Juli 2022 bis zum 1. August 2022 sowie am 30./31. August 2022 angesetzt ist.

FC-Vorbereitung im Überblick: