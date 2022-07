“Er ist für unser Spiel sehr wichtig!“ : So sieht FC-Trainer Steffen Baumgart Neuzugang Sargis Adamyan

Donaueschingen Mit Sargis Adamyan hat der FC die letzte Baustelle der Kaderplanung geschlossen. Trainer Steffen Baumgart hat schon konkrete Pläne mit seinem Neuzugang.

Das Spa-Ressort „Öschberghof“ in Donaueschingen strahlt bei allem Luxus, aller Eleganz eine idyllische Ruhe aus. Zwischen der frisch gemähten Golfanlage und dem Infinity-Pool herrscht am Dienstagmittag dann doch reges Treiben, fast schon ein wenig Hektik.

Während sein künftiges Team auf der nahe gelegenen Anlage des SV Aasen eine Trainingseinheit absolviert, fährt Sargis Adamyan vor. Die letzten Vertragsdetails werden offenbar mit den Verantwortlichen des 1. FC Köln besprochen. Es folgt die Unterschrift, am Nachmittag steht für den Kölner Neuzugang das erste Training auf dem Programm. Zwei Tage später ist es ruhiger geworden. Zumindest neben dem Platz, auf dem Trainingsgelände schiebt der Neuzugang seine Einheiten. „Ich habe auf jeden Fall in der Fitness etwas nachzuholen. Die Mannschaft ist ja jetzt schon anderthalb Wochen im Training.“, sagt Adamyan. „Ich freue mich aber, dass ich hier bin und das Defizit schnellstmöglich aufholen kann“

Baumgart und Adamyan hielten Kontakt

Auch Christian Keller ist für den Offensivmann kein neues Gesicht. Wenn man so will, hat der FC-Sportchef Adamyan zu seiner Profi-Karriere verholfen. Der gebürtige Armenier spielte 2017 in der Regionalliga, Keller, damals bei Jahn Regensburg unter Vertrag, verpflichtete den Angreifer. Adamyan feierte mit 24 sein Debüt in der 2. Bundesliga, wurde zum Stammspieler und wechselte 2019 zur TSG Hoffenheim in die Bundesliga. Bereits in seinem dritten Spiel traf er doppelt gegen den FC Bayern. Das Spiel seines Lebens, wie er später einmal sagte.