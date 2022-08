Kaderanalyse Teil III : So startet der FC im Mittelfeld in die neue Saison

Im offensiven Mittelfeld erstmal gesetzt: FC-Spielgestalter Mark Uth (links). Foto: dpa/Matthias Balk

Analyse Köln Am Samstag musste der 1. FC Köln im DFB-Pokalspiel gegen Jahn Regensburg die erste Pflichtspielniederlage hinnehmen. Dabei taten sich vor Saisonstart noch Lücken im Mittelfeld auf. Einsatzgarantie haben wohl erstmal nur zwei Spieler.

Nach den sechs weitestgehend erfolgreichen Testspielen der Saisonvorbereitung konnte der 1. FC Köln am Samstag in der ersten Pokalrunde gegen den SSV Jahn Regensburg, die sich erst im Elfmeterschießen zum 6:5 für Regensburg entschied, nicht vollständig überzeugen. Vor allem in der ersten Hälfte taten sich Lücken im Mittelfeld der Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart auf. Nach dem Systemwechsel von einer Sechs mit Ellyes Skhiri zur doppelten Besetzung der Position mit Dejan Ljubicic stabilisierte sich das Zentrum. Auch auf dem Weg in die Offensive taten sich die Kölner zunächst schwer. Erst nach gut einer Stunde und den Einwechselungen von Jan Thiemann und Linton Maina sorgte der FC für Gefahr auf den Außenbahnen. „Wir haben auf zwei Sechser umgestellt und waren am Drücker. Linton ist reingekommen, als der Gegner schon etwas müde war. Dann konnte er seine Schnelligkeit gut einsetzen, und er hatte gute Aktionen im Eins-gegen-eins“, sagte Baumgart.

Doppelsechs mit Ljubicic gegen Regensburg stabiler

Mit Ellyes Skhiri und Salih Özcan war die Doppelsechs im Spielsystem von Baumgart in der Rückrunde der vergangenen Saison gesetzt. Nachdem Leistungsträger Özcan aber nun den Verein in Richtung Borussia Dortmund verlassen hat, war der Trainer mit seinem Team gezwungen, sich neue Möglichkeiten im defensiven Mittelfeld zu überlegen. Bereits in den Testspielen startete die FC-Formation mit nur einem Sechser und dafür zwei Stürmern im 4-1-3-2-System. So auch zu Beginn gegen Regensburg. Auch wenn sich Skhiri gegen den Jahn schwertat und ungewohnte Ballverluste wie vor dem 0:1 verschuldete, ist der Spielmacher nach wie vor ein elementarer Bestandteil der Mannschaft, der sich seiner Einsatzzeit erstmal sicher sein dürfte. Die Wechselgerüchte um den 13-Millionen-Mann bleiben aber ebenso präsent, weshalb sich der Club um seinen Verbleib bis zum Schließen des Transferfensters Ende August nicht sicher sein kann. Umso gespannter gestaltet sich die Situation um Neuzugang Eric Martel. Der 20-Jährige von RB Leipzig kam schon in den Testspielen allein auf der Sechs zum Einsatz. Auch wenn der Youngster gegen Regensburg auf der Bank Platz nahm und Ljubicic auf der Sechs übernahm, steht er weiterhin in der Rolle des Herausforderers.

Auch wenn Ljubicic in der vergangenen Saison hauptsächlich auf der rechten Außenbahn eingesetzt wurde, machte er seine Aufgabe im Zentrum gegen Regensburg ordentlich und ließ nach hinten wenig anbrennen. In der Offensive steht der Profi in Konkurrenz mit Jan Thielmann. Der 20-Jährige erhielt in der vergangenen Spielzeit nach und nach mehr Einsatzzeiten und dürfte auch in der kommenden Saison zu einem bedeutenden Faktor im Kölner Spiel werden. Mit seiner Schnelligkeit sorgte er gegen Regensburg für frische Kräfte und schaltete sich sowohl offensiv als auch defensiv ein. Falls Baumgart also nicht auf die Qualitäten beider Akteure verzichten möchte, könnte Ljubicic des Öfteren ins Zentrum rücken.

Einsatzmöglichkeiten in der Zentrale bestehen außerdem für Mathias Olesen. Nach drei Kurzeinsätzen in der vergangenen Saison könnte der 21-Jährige vor allem in den englischen Wochen für Entlastung sorgen. Nachdem der luxemburgische Nationalspieler in den vergangenen vier Testspielen zum Einsatz kam, war er in Regensburg zunächst keine Option. Neuzugang Denis Huseinbasic überzeugte in der Saisonvorbereitung dahingehend, als dass Trainer Baumgart eine mögliche Leihe für ihn ausschloss. Auch wenn es der 21-Jährige zunächst schwer haben wird, auf Einsatzzeiten zu kommen, erwartet das Trainerteam ihn langfristig als gute Option. Dagegen weiterhin aussichtslos steht es um Niklas Hauptmann. Wie schon in der vergangenen Saison hat der 26-Jährige gesagt bekommen, dass er nahezu keine Chance auf Spielzeit erhält. Sollte sich noch ein Verein für den zentralen Mittelfeldspieler finden, wäre das wohl die beste Lösung für den Club und vor allem für den Spieler selbst.

Maina mit Schnelligkeit über die Außenbahn

Mit einem Tor und drei Assists war Rechtsaußen Kingsley Schindler in der vergangenen Saison vor allem als Joker erfolgreich. Der 29-Jährige stand in allen sechs Testspielen auf dem Platz. Das könnte jedoch vor allem auch daran gelegen haben, dass Ljubicic aufgrund seines verlängerten Urlaubs und seiner anschließenden Kopfverletzung häufig nicht im Aufgebot stand. Im DFB-Pokalspiel gehörte Schindler zu den Spielern, die aus dem Kader gestrichen wurden. Auf dem Platz vertreten war dagegen Neuzugang Maina. Der 23-Jährige von Hannover 96 kann sowohl Rechts- als auch Linksaußen spielen. Da die linke Seite mit einzig Florian Kainz deutlich dünner besiedelt ist, dürften sich die beiden dort regelmäßig abwechseln. Die Profis legten beide eine souveräne Vorbereitung hin. Im Pokalspiel tat sich Kainz wie so viele Mitspieler schwer, in sein Spiel zu kommen. Nach nur wenigen Ballaktionen machte es der eingewechselte Maina dann besser und bediente einige Male die Stürmer im Zentrum. Der von Twente Enschede zurückgekehrte Dimitrios Limnios gilt mit seinem Kreuzbandriss als langzeitverletzt und bildet somit erstmal keine Option.

Zwischen Mittelfeld und Angriff könnte es rund um die Personalie Ondrej Duda noch spannend werden. Nachdem der 27-jährige Slowake mit seiner Einsatzzeit in der vergangenen Saison nicht zufrieden war, haben sich seine Aussichten nach verlängertem Urlaub und Corona-Infektion während der Vorbereitung nicht gerade verbessert. Falls der technisch starke offensive Mittelfeldspieler den Verein nicht noch verlassen sollte, gilt Mark Uth an seiner Stelle als hängende Spitze im Baumgartschen offensiven Spielsystem als gesetzt. Als bester Akteur der Mannschaft und einem Traumtor zum 1:2 aus Kölner Sicht dürfte der 30-Jährige auch zum Saisonstart weiterhin die erste Wahl auf der Zehner-Position sein.