Kaderplanung : 1. FC Köln: So geht es weiter im Angriff

Foto: Herbert Bucco

Köln Mit Steffen Tigges hat der 1. FC Köln einen weiteren Angreifer verpflichtet. Damit dürften die Transfertätigkeiten im Sturm abgeschlossen sein. Es sei denn, ein Routinier verlässt den Club.

Der Erfolg des 1. FC Köln in der vergangenen Spielzeit trug einen Namen, zumindest der zählbare: Anthony Modeste blühte in der abgelaufenen Saison zu alter Stärke auf, erinnerte an den Angreifer, der den FC 2017 quasi im Alleingang Richtung Europa geschossen hat. Auch dieses Mal trug der Franzose einen großen Anteil an dem Erreichen der Playoffs der Conference League. In der kommenden Spielzeit würde FC-Trainer Steffen Baumgart die Qualität gerne auf mehrere Schultern verteilen. Das Personal steht dem Kölner Coach zur Verfügung. So steht es um den Angriff des FC.

Anthony Modeste

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Vor der Saison hätte der Franzose wohl selbst nicht damit gerechnet, noch einmal an alte Leistungen anknüpfen zu können. Das tat er aber. Und das auch noch sehr eindrucksvoll. 20 Tore erzielte Modeste in der Liga. Nicht umsonst wurde er die Kölner Lebensversicherung genannt. Das kam aber nicht von ungefähr. Das Spiel von Steffen Baumgart ist auf den Angreifer zugeschnitten. Kein anderer Club schlug in der Liga so viele Flanken wie der FC. Ob sich der 34-Jährige auch in der kommenden Saison in diesen Sphären bewegen kann, ist offen. Die nötige Fitness sollte er mitbringen. Allerdings sind seine Tore auch anderen Clubs nicht verborgen geblieben. So soll es im Winter ein Angebot aus Saudi Arabien gegeben haben, ein „unmoralisches“, wie es von Kölner Seite hieß. Modeste würde gerne weiterspielen, der FC kann den Vertrag aktuell nicht verlängern. Sollte es erneut ein Angebot geben, würde der Franzose sicherlich ernsthaft darüber nachdenken.

Unsere Partner









zurück

weiter

Steffen Tigges

Foto: dpa/Swen Pförtner

Mit Steffen Tigges hat Baumgart einen Wunschspieler erhalten. Der Hüne gilt als Wandspieler, extrem robust und kopfballstark, ist aber auch wichtig für das Pressing und die Balleroberung. Er ist ein ähnlicher Spielertyp wie Modeste und passt somit ebenfalls perfekt auf das Spiel des Kölner Trainers. Zudem sucht Tigges gerne das Eins-gegen-eins, eine Maßnahme, die dem FC in dieser Saison gefehlt hat. Dass Tigges einen Vertrag bis 2026 beim FC unterschrieben hat, ist ein deutlicher Fingerzeig. Dem Stürmer soll die Zukunft gehören. Wann die beginnt, liegt auch ein wenig an der Form von Anthony Modeste.

Sebastian Andersson

Foto: dpa/Andreas Gora

Zudem erhöht die Verpflichtung des Angreifers den Druck auf Sebastian Andersson. Der Schwede hat beim FC nie so recht zu seiner Form gefunden, obwohl er sehr stark begonnen hatte. Angeblich haben die Kölner Verantwortlichen Andersson bereits mitgeteilt, ihm keine Steine in den Weg legen zu wollen. Natürlich nicht, Andersson gilt bei Köln als einer der Großverdiener, hat das aber nur selten in Leistung zurückgezahlt. Den Hünen würde man in Köln wohl gerne von der Gehaltsliste streichen. Eine Ablöse würde der FC aber nur noch in dieser Saison erhalten, der Vertrag läuft im kommenden Sommer aus.

Tim Lemperle

Foto: dpa/Marius Becker

Die Kölner Zukunft gehört aber auch zweifelsohne Tim Lemperle. Der Angreifer hat in der vergangenen Spielzeit in 13 Partien einige Minuten Spielpraxis sammeln dürfen und immerhin zwei Tore erzielt. Nicht umsonst wurde er zuletzt für die U21 des DFB nominiert. Lemperle wird auch in der kommenden Saison weiter Einsatzzeit erhalten und dann voraussichtlich auch eine Vertragsverlängerung. Denn dieser läuft im kommenden Sommer aus.

Florian Dietz

Aber nicht nur Lemperle gilt als großer Kölner Hoffnungsträger. Florian Dietz hat einen Vertrag für die Profis erhalten. “Florians Qualitäten vor dem Tor sind außergewöhnlich. Sowohl in der Regionalliga aber auch in den Trainingszeiten und Testspielen mit der Lizenzspielermannschaft hat Florian uns überzeugt”, sagte der Leiter der Lizenzspielerabteilung Thomas Kessler. “Seine professionelle Einstellung und der absolute Wille, sich weiterentwickeln zu wollen, zeichnen ihn aus. Deswegen erhält er die Chance, sich in der kommenden Vorbereitung bei Steffen Baumgart und seinem Trainerteam zu präsentieren.” In 18 Spielen hat Dietz in der vergangenen Regionalliga-Saison 13 Tore und eine Vorlage erzielen können. Es folgte eine schwere Schulterverletzung. Dennoch ist die Veranlagung groß und damit auch die Chance, unter Steffen Baumgart den nächsten Schritt zu machen.

Transfers