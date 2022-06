Kaderplanung : So steht es um die Abwehr des 1. FC Köln

Foto: Herbert Bucco

Köln Die solide Defensive war ein Garant des Erfolgs beim 1. FC Köln in dieser Saison. Und das, obwohl die Abwehr gleich mehrfach umformiert werden musste.

Das Vertrauen in die Kölner Defensive hielt sich bei vielen Fans in Grenzen, als der FC in der vergangenen Sommerpause Abwehrchef Sebastiaan Bornauw ziehen ließ. Mit Timo Hübers und Luca Kilian verpflichtete Köln zwar zwei Innenverteidiger, dass die beiden Akteure ein Jahr später eine zentrale Rolle in der Kölner Abwehr spielen würden, hätte wohl niemand geahnt. Hübers wurde vor seiner Ankunft in Köln als verletzungsanfällig abgestempelt, Kilian spielte in Mainz überhaupt keine Rolle. Genauso wenig hätten die Fans geahnt, dass Jonas Hector wieder unersetzbar auf der linken Abwehrseite spielen und Benno Schmitz sich den Spitznamen Kölscher Cafu verdienen würde. Als dann im Winter Rafael Czichos den Verein verließ, kehrten die Zweifel zurück. Und doch: die Kölner Defensive war ein Garant für den Kölner Erfolg und könnte es auch in der kommenden Spielzeit werden. Die Stamm-Abwehrkette dürfte jedenfalls stehen.

Jonas Hector

Foto: dpa/Marius Becker

FC-Trainer Steffen Baumgart berief Jonas Hector zu Beginn der abgelaufenen Spielzeit wieder auf die Linksverteidiger-Position – sicherlich auch der Verletzung von Jannes Horn geschuldet. Und dennoch ein Geniestreich. Hector spielte auf der Außenbahn eine überragende Saison. Der 32-Jährige gab den Takt vor, verlieh der Mannschaft in der Defensive meist Sicherheit und kurbelte das Offensivspiel an. An sechs Toren war Hector als Vorlagengeber beteiligt. Der Kölner Kapitän hat nur noch bis zum kommenden Sommer Vertrag, denkt offenbar über das Karriereende nach. Das wäre für den FC bitter, denn Hector ist aktuell auf und neben dem Platz unersetzbar.

Timo Hübers

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Bei der Verpflichtung des Innenverteidigers keimten Sorgen auf, er könne zu verletzungsanfällig für die Bundesliga sein. Eine nicht ganz unbegründete Sorge. Denn bis dahin verbrachte Timo Hübers die Hälfte seines Profidaseins im Krankenstand. Doch der Abwehrspieler widerlegte alle Zweifel. Nach dem Abgang von Rafael Czichos ist Hübers der unangefochtene Abwehrchef und überzeugte mit einer starken Rückrunde. Nicht nur die Zweifler. Dem Vernehmen nach ist die halbe Premier League an den Diensten des Defensivspielers interessiert. Stand jetzt wird Hübers aber auch weiterhin die Kölner Defensive derigieren.

Luca Kilian

Foto: Herbert Bucco

Der Innenverteidiger ist ein Paradebeispiel dafür, was Steffen Baumgart aus seinen Spielern machen kann. In Mainz wurde Kilian aussortiert, ihm fehle die nötige Athletik, hieß es. In Köln avancierte der Abwehrmann zum Stammspieler und überzeugte Baumgart und die Kölner Verantwortlichen ausreichend, um die Kaufoption wie erwartet zu ziehen. Kein Wunder, schließlich konnte der 22-Jährige seit Beginn der Saison seinen Marktwert verdreifachen. Er wird mittlerweile auf vier Millionen Euro geschätzt. Weder Jeff Chabot noch Bright Arrey-Mbi machen aktuell den Eindruck, als könnten sie Kilians Stammplatz erstnhaft gefährden.

Benno Schmitz

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Auch Benno Schmitz ist aus der Viererkette nicht wegzudenken. Der Rechtsverteidiger entwickelte ungeahnte Offensivqualitäten und passt damit perfekt ins Baumgartsche System. Schmitz hat erst kürzlich seinen Vertrag verlängert. Auch ein Zeichen, dass der FC auf seine Qualitäten setzt. Und das mit großer Sicherheit als Stammkraft.

Jeff Chabot

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Die zweite Garde des FC konnte sich bislang nicht in den Vordergrund spielen. Jeff Chabot wurde im vergangenen Winter von Sampdoria Genua ausgeliehen, der Vertrag läuft noch bis Sommer 2023. Bislang kommt der Innenverteidiger, der einst für die U21 des DFB auflief, nur auf vier Einsätze. Wohl auch, weil Chabot nicht so richtig zu dem schnellen Umschaltspiel der Geißböcke passt. Der Hüne ist robust und zweikampfstark, bei Ballverlust fehlt aber mitunter die Geschwindigkeit in der Rückwärtsbewegung.

Bright Arrey-Mbi

Foto: Herbert Bucco

So wirklich glücklich kann bislang wohl keine der beteiligten Parteien über den Winter-Transfer von Bright Arrey-Mbi sein. Während sich der FC nach den Abgängen von Rafael Czichos, Jorge Mere und Sava Cestic eine starke Alternative zu den Stammverteidigern Hübers und Kilian erhoffte, setzten der FC Bayern und der talentierte Innenverteidiger auf Spielzeit in der Bundesliga. Sein Debüt lässt aber bislang auf sich warten. Als gescheitert wird der Transfer bislang aber nicht angesehen. Bei den Kölner Verantwortlichen hofft man darauf, dass Arrey-Mbi im Sommer einen Schub macht und in der kommenden Spielzeit dann eine echte Verstärkung ist.

Kingsley Ehizibue

Foto: dpa/Marius Becker

Auch wenn kaum ein Spieler des 1. FC Köln so sehr Zufriedenheit und Spaß verkörpert wie Kingsley Ehizibue, seine Zukunft beim FC ist nach wie vor offen. Über wirklich viel Einsatzzeit konnte sich Ehizibue bislang nicht freuen. Und das, obwohl er zu den schnellsten Spielern der Geißböcke gehört und damit perfekt in Baumgarts System passt. Der 27-Jährige offenbart Probleme in der Vorwärtsbewegung, vor allem, wenn er unter Druck gerät. Selbst als Back-up scheint er Trainer Steffen Baumgart nicht vollends überzeugt zu haben. Der gebürtige Münchner wird vorerst nicht über die Reservistenrolle hinauskommen.

