Kaderplanung : So steht es um die Keeper beim FC

Foto: dpa/Swen Pförtner

Köln Aktuell geht der FC mit zwei erstklassigen Keepern in die neue Saison. Bleibt das so oder verlässt Timo Horn noch die Geißböcke? Wie geht es dann weiter?

Eigentlich sind die Verhältnisse geklärt. Somit könnte der 1. FC Köln auf der Torhüter-Position beruhigt in die neue Spielzeit starten. Auf keiner anderen Position ist Köln aktuell so stark aufgestellt, wie zwischen den Pfosten.

Marvin Schwäbe

Foto: dpa/David Inderlied

Mit Marvin Schwäbe verfügen die Kölner über eine starke Nummer eins, die es gleich in zahlreiche „Mannschaften der Saison“ geschafft hat. Unter anderem die Sportschau und das Fachmagazin „Kicker“ hatten den Kölner Keeper als Nummer eins ihrer Top-Elf gesehen. Schwäbe hat seit seiner Beförderung zur Nummer eins konstant gute Leistungen gebracht, vor allem das Spiel gegen den VfB Stuttgart am letzten Spieltag wird vielen Kölner Anhängern in Erinnerung geblieben sein. Schwäbe wird dementsprechend auch in die kommende Saison als Nummer eins im Kölner Kasten gehen.

Timo Horn

Foto: dpa/Annegret Hilse

Mit Timo Horn hat der FC über einen weiteren erstklassigen Keeper in seinen Reihen, der Schwäbe zu jederzeit ersetzen kann. Die Erfahrung hat die langjährige Nummer eins zweifelsfrei. Auch, wenn die beiden Keeper vom Spielertyp sehr unterschiedlich sind, einen großen Leistungsabfall würde es bei einem weiteren Wechsel zwischen den beiden Torhütern wohl nicht geben. Insofern hat der FC einen guten Back-up für Marvin Schwäbe. Vorausgesetzt Horn wird den Geißböcken erhalten bleiben. Und das scheint vollkommen offen zu sein. Horn spielt seit seinem neunten Lebensjahr für den FC, die Vereins-Verbundenheit drückte er zuletzt noch einmal in der Doku „FC 24/7“ aus. Er werde immer mit dem Herzen beim FC sein. Da Horn aber durchaus das Zeug zu einer Nummer eins in den höchsten europäischen Klassen hat, wird er sich nur ungern mit der Reservistenrolle zufrieden geben. Ob er sich dem Zweikampf mit Marvin Schwäbe stellt, ist ebenfalls offen.

Die Kölner Verantwortlichen haben bereits mehrfach betont, mit dem gebürtigen Kölner auch in die kommende Spielzeit gehen zu wollen. Eine bemerkenswerte Aussage: Horn verdient jährlich rund zwei bis drei Millionen Euro, gehört damit zu den Großverdienern im Verein. Für eine Nummer zwei damit eigentlich zu viel, für die klammen Kölner Kassen umso mehr. Sollte Horn ein Angebot vorliegen, werden dem Keeper sicherlich keine Steine in den Weg gelegt werden. Laut „Bild“ ist Hertha BSC an dem 29-Jährigen interessiert.

Jonas Urbig

Foto: Herbert Bucco

Mit Jonas Urbig befindet sich die Zukunft des 1. FC Köln auch bereits im Kader der Profis. Der 18-Jährige gilt als Ausnahmetalent, spielt jetzt schon regelmäßig in der Kölner Reserve und ist aktuell die Nummer drei. Urbig kommt in der Regionalliga West auf 18 Einsätze und ist zudem U19-Nationalkeeper. Bei den Geißböcken wurde er im vergangenen Sommer als Kronprinz bezeichnet - allerdings von Timo Horn.

Matthias Köbbing

Foto: Herbert Bucco

Komplettiert wird das Torwart-Team von Matthias Köbbing, der erst im März einen „Köbbes bringt gute Leistungen in unserem Torwartteam und sorgt damit für ein konstant hohes Trainingsniveau. Zudem ist er ein wichtiger Ansprechpartner für unsere jungen Spieler. So hat er sich zu einem vollwertigen Mitglied unserer Lizenzmannschaft entwickelt. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit“

Mögliche Transfers