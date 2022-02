Einschätzung : So tippt die GA-Sportredaktion das Ergebnis des 1. FC Köln

Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Köln Bereits zum 42. Mal trifft der 1. FC Köln in einem Pflichtspiel auf den SC Freiburg. Die Bilanz spricht knapp für den SC. Die Prognosen der GA-Sportredakteure fällt höchst unterschiedlich aus.

Vier Punkte hat der 1. FC Köln in den drei Spielen des Jahres 2022 geholt. Am Samstag geht es nun gegen den SC Freiburg. Die Bilanz aus 41 Pflichtspielen spricht knapp für die Streich-Elf. Allerdings bezwang der FC den SC vor zwei Jahren 4:0. So tippt die GA-Sportredaktion das Ergebnis:

Matthias Kirch (Redakteur): Gut möglich, dass FC-Trainer Steffen Baumgart auch in der häuslichen Isolation während des Spiels seiner Mannschaft gegen den SC Freiburg umhertigert. Seine Anweisungen werden dieses Mal aber ungehört am Fernseher abprallen. Die Abwesenheit Baumgarts wird sich auch im Spiel der Kölner bemerkbar machen, denn ein paar Prozent werden der Mannschaft dadurch an Energie und Aufmerksamkeit fehlen. Die Badener nutzen das zu einem 2:1-Auswärtserfolg.

Jana Reidenbach (Freie Mitarbeiterin): Der 1. FC Köln hat in dieser Saison bereits mehrfach gute Leistungen gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellenfeld gezeigt. Auch ohne Steffen Baumgart an der Seitenlinie gelingt es dem FC, die spielstarken Freiburger zu bezwingen. Die lauten Zurufe kommen nun eben von 10.000 motivierten Kölner Fans. Der FC gewinnt das Heimspiel gegen den SC Freiburg mit 2:1.

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd 13 Bilder So könnte die FC-Aufstellung gegen den SC Freiburg aussehen

Simon Bartsch (Redakteur): Der Ausfall von Steffen Baumgart wird beim FC nicht groß ins Gewicht fallen, er spielt ja auch sonst nicht mit. Die Mannschaft ist gefestigt, verfügt über ein großes Selbstvertrauen. Und André Pawlak steht ebenfalls nicht das erste Mal an der Seitenlinie eines Fußballplatzes. Allerdings treffen die Kölner auf die Überraschungsmannschaft der Saison. Freiburg wird ähnlich wie Bochum freie Räume im Umschaltspiel erhalten. Es wird eine enge Partie ohne Sieger werden. Das Spiel endet 1:1-Unentschieden.