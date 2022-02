Einschätzung : So tippt die GA-Sportredaktion das Ergebnis des 1. FC Köln

Foto: dpa/Marius Becker

Köln Erst zum zehnten Mal trifft der 1. FC Köln in einem Pflichtspiel auf RB Leipzig. Die Bilanz spricht knapp für RB. Die Prognosen der GA-Sportredakteure fallen höchst unterschiedlich aus.

Sieben Punkte hat der 1. FC Köln in den drei Spielen des Jahres 2022 geholt. Am Samstag geht es nun gegen RB Leipzig. Die Bilanz aus neun Pflichtspielen spricht knapp für Leipzig. Allerdings verlor der FC nur eins der vergangenen sechs Spiele. So tippt die GA-Sportredaktion das Ergebnis:

Wolfgang Ley (Redakteur): Die Champions-League-Termine für die Saison 2022/23 schon vor Augen, Antreiber Steffen Baumgart wieder an der Seitenlinie, zudem die große Chance, sich ein wenig von einem Mitkonkurrenten im Kampf um die internationalen Plätze abzusetzen – Motivation gibt’s für den FC zur Genüge, wenn er in Leipzig antritt. Doch Vorsicht ist geboten: Denn unter ihrem neuen Coach Domenico Tedesco haben sich die „Roten Bullen“ (oder Rasenballer) stabilisiert und sich in der Tabelle ein Stück nach oben gearbeitet. Außerdem fällt aufseiten des FC Torgarant Anthony Modeste aus, sodass das mit Spannung erwartete Duell mit dem wiedererstarkten Leipziger Goalgetter André Silva nicht zustandekommt. Das dürfte den Kölnern zum Nachteil gereichen, weil Silva trifft. Mein Tipp: 1:0 für Leipzig.

Leon Causemann (Freier Mitarbeiter):

Gegen den SC Freiburg hat der 1. FC Köln mal wieder zu null gespielt. Das hat in dieser Saison bisher selten geklappt. Und gegen Leipzig dürfte es nun umso schwerer werden, das zu wiederholen. Denn gerade gegen umschaltstarke Mannschaften hatte der FC bislang immer wieder Probleme – war es beim 0:5 gegen Hoffenheim oder dem Remis gegen Leverkusen. Dazu kommt: Unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco ist Leipzig wiedererstarkt – beim 2:3 gegen Bayern wäre auch ein Sieg drin gewesen. Für Köln wird’s schwer. Tipp: 2:0 für Leipzig

Simon Bartsch (Redakteur): Dass der FC nach dem 21. Spieltag vor RB Leipzig liegen würde, hätte vor der Saison wohl jeder Köln-Sympathisant unterschrieben. Doch der Schein trügt. RB hat sich gefangen, zeigte gegen die Bayern am vergangenen Spieltag eine starke Leistung - trotz Niederlage. Köln erwartet eine lösbare, aber sehr schwere Aufgabe. Von diesem Rückschlag sollten sie sich nicht aus der Bahn werden lassen. 2:1 für Leipzig