„Jetzt war es an der Zeit“ : So veränderte der 1. FC Köln gegen Augsburg sein System

FC-Rechtsverteidiger Benno Schmitz (links) im Duell mit Augsburgs Ermedin Demirovic. Foto: dpa/Marius Becker

Köln Gerade in Zeiten, in denen die Spielweise des 1. FC Köln unter Trainer Steffen Baumgart in der Bundesliga bekannt ist, sind immer wieder kreative Lösungen gefordert. So trat der FC am Sonntag gegen den FC Augsburg in anderer Formation an und wurde dafür belohnt.

Zwei Tage nach dem hart erkämpften Sieg des 1. FC Köln gegen Augsburg stand für die eingesetzten Spieler am Dienstagvormittag erst einmal nur eine kurze Trainingseinheit mit dem Rest der Mannschaft auf dem Plan. Nach dem Ende der Negativserie von drei Niederlagen in Folge konnten die FC-Profis also noch einmal durchatmen, bevor es schon am Mittwoch wieder intensiver in die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel gegen Mainz 05 am Freitag (20.30 Uhr/Dazn) geht. „Jeder Sieg tut gut, aber nachdem wir die drei Spiele verloren hatten, war es natürlich umso wichtiger, dass wir in die Spur zurückgefunden haben“, sagte Rechtsverteidiger Benno Schmitz nach der Übungseinheit auf dem Weg zum individuellen Krafttraining.

Zuletzt gegen Belgrad wirkte der FC trotz vieler Ballbesitzphasen ideenlos. Die Serben ließen der Mannschaft nur wenig Freiräume und kamen immer wieder gefährlich vor das Kölner Tor. Auch Coach Baumgart sprach nach der 0:2-Niederlage am vergangenen Donnerstag von zu vielen Fehlern seiner Elf. Dabei geriet der 50-Jährige erneut in die Kritik: zum einen aufgrund der Rotation auf fünf Positionen, zum anderen aber und vor allen Dingen wegen des Einsatzes von Jonas Hector auf der Zehner-Position. „Wir hatten keine Krise. Wir haben in der Bundesliga ein Spiel verloren. Die Leistungen gegen Belgrad haben auch gestimmt. Wir haben keine schlechten Spiele gemacht. Niemand hat sich hängen lassen. Ähnlich war es dann gegen Augsburg. Jeder hat Vollgas gegeben“, erklärte Schmitz. Im Vergleich zur Partie in der Conference League tauschte Baumgart am Sonntag wieder auf fünf Positionen. Kapitän Hector agierte wie gewohnt als Linksverteidiger. „Jeder, der auf dem Platz war, hat sich gut gefühlt. Das Trainerteam hat uns natürlich auch viel gesteuert. Nicht alle elf Spieler können immer im Drei-Tage-Rhythmus spielen. Deswegen brauchen wir die Frische und die Spieler, die reinkommen“, so Schmitz.

Schmitz: „Der Trainer hat uns weiterhin Mut zugeredet“

Die frischen Kräfte traten gegen Augsburg allerdings in neuer Formation auf. Der Coach behielt die zwei Sechser-Positionen von Ellyes Skhiri und Eric Martel bei, setzte aber gleichzeitig mit Steffen Tigges und Linton Maina auf eine Doppelspitze, sodass mit Ondrej Duda und Denis Huseinbasic auch zwei „Zehner“ auf dem Platz standen. „Mittlerweile kennt uns jeder in der Bundesliga. Ab und zu lässt sich dann auch das Trainerteam etwas Neues einfallen. Wir haben vermehrt mit einem zweiten Sechser gespielt und nicht nur mit einem Zehner. Damit gab es mehr Räume für uns auf der Außenbahn“, sagte Schmitz. Die Räume auf der Außenbahn sorgten dafür, dass Hector und Schmitz immer häufiger bis zur Grundlinie laufen und von dort ihre Flanken in den Strafraum schlagen konnten. „Der Trainer hat uns weiterhin Mut zugeredet, weil wir gut gearbeitet haben. Wir haben in allen drei verlorenen Partien nicht schlecht gespielt und hatten genügend Offensivszenen. Jetzt war es an der Zeit, dass wir uns belohnen“, meinte Schmitz. Auch wenn am Geißbockheim niemand von einer Formschwäche der Kölner sprechen wollte, dürfte die Erleichterung bei Trainerteam und Spielern nach dem Sieg gegen Augsburg dennoch groß gewesen sein.