Von der hohen Intensität zur Belastungssteuerung : Kommt es beim FC zum Paradigmenwechsel?

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Analyse Köln In der vergangenen Saison war die „hohe Intensität“ das Credo für den 1. FC Köln und seinen Trainer. Das Wording hat sich verändert. Nun sprechen die Verantwortlichen viel von Belastungssteuerung. Passt das zusammen?

Auf den ersten Blick war Steffen Baumgart eine kleine Überraschung gelungen. Zumindest sorgte die Aufstellung, die der Trainer des 1. FC Köln am Sonntag eine Stunde vor dem Spielbeginn gegen den VfB Stuttgart aus dem Hut zauberte, bei so manchem Fan und auch Experten für Stirnrunzeln. Eric Martel (20 Jahre alt), Mathias Olesen (21), Jan Thielmann (20) und dazu noch Florian Dietz, immerhin 24 Jahre alt, aber mit der Erfahrung von drei Bundesliga-Einsätzen ausgestattet, sowie der bisherige Ergänzungsspieler Kingsley Schindler bildeten die Kölner Start-Offensive. Eine überraschende, eine mutige Wahl, vor allem aber eine nötige. „Alle können Startelf spielen. Wir vertrauen unserem Kader. Ob das reicht, werden wir dann sehen. Wir sammeln Erfahrungen und versuchen dabei, positive Ergebnisse zu erzielen", sagte der Coach. Tatsächlich war die Startelf in der Liga bislang immer eine andere.

Dass bisherige Leistungsträger wie der in dieser Saison überragende Florian Kainz oder Dejan Ljubicic einen Platz auf der Bank fanden, hat einen einfachen Grund: „Wir vertrauen unserem Kader. Florian Kainz war nicht nur körperlich, sondern auch vom Kopf einfach durch. Die Wechsel mussten sein“, sagte Baumgart und nannte umgehend das neue Zauberwort: „Belastungssteuerung". Beim FC hat in der Sommerpause ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Zumindest verbal. Forderte Baumgart in der Vorsaison bei jeder Gelegenheit noch die hohe Intensität von seinem Team, spricht er nun verhältnismäßig oft eben von der Belastungssteuerung, also der gedämpften Intensität im Training und einem Spielrhythmus mit Erholungspausen.

Stuttgart im ersten Abschnitt deutlich überlegen

Für Baumgart ein ungewohnter Spagat. Der Kölner Trainer muss zum einen auf die Gesundheit, das Leistungsvermögen seiner Mannschaft Rücksicht nehmen, auf der anderen Seite aber in zahlreichen englischen Wochen eine schlagkräftige, bundesligataugliche Truppe auf den Platz bringen. Dabei will der Trainer eigentlich nicht von seinem Spielsystem des hohen Anlaufens (mit hoher Intensität) ablassen. Kein leichtes Unterfangen. Gegen Stuttgart stand der FC zunächst tief, ließ sich in den ersten 20 Minuten vollkommen den Schneid abkaufen. Das Spielsystem des VfB erweckte den Eindruck einer Blaupause der Kölner Taktik: hohes Anlaufen, Druck auf den Gegner, bei Ballgewinn umgehend Richtung gegnerisches Tor. Und das mit Erfolg. Schon in den ersten fünf Minuten kam der VfB so zu fünf Tormöglichkeiten, in den ersten 20 Minuten auf einen Ballbesitz von über 65 Prozent. Auch, weil der FC bis zu diesem Zeitpunkt erschreckend viele Fehlpässe spielte. Gerade einmal 53 Prozent der eigenen Pässe kamen an. „Wir sind sehr schwer reingekommen und hatten große Probleme in den ersten 20 Minuten“, sagte auch Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielabteilung.

Erst Mitte der ersten Halbzeit stabilisierte sich der FC. Vor allem dank des starken Auftritts von Ellyes Skhiri, der das Spiel ordnete und der Defensive mehr Stabilität verlieh. Ausgerechnet Skhiri, der in Baumgarts Rotationsplänen zumindest bislang keine Rolle spielt und vermutlich auch nicht spielen wird. Das Kölner Laufwunder war auch gegen Stuttgart wieder einmal der Spieler mit der höchsten Laufleistung – natürlich. In der Offensive änderte sich dadurch und auch durch die Überzahl herzlich wenig. Dem FC fehlte die Durchschlagskraft, der junge Angriff hing lange in der Luft. Das sonst so überzeugende Flügelspiel kam nicht zustande. So war es zunächst Innenverteidiger Jeff Chabot, der für die einzige Chance im ersten Abschnitt sorgte. Unmittelbar vor dem Abpfiff fasste sich dann Thielmann ein Herz, doch Stuttgarts Torhüter Florian Müller parierte stark.