Vor 300 Zuschauern : So verlief die erste Trainingseinheit des 1. FC Köln

Köln Rund 300 Zuschauer verfolgten am Montagmorgen die erste Trainingseinheit des 1. FC Köln in Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Kapitän Jonas Hector fehlte verletzungsbedingt.

Kurze, prägnante Ansagen, hier ein Spruch, da ein Verbesserungsvorschlag, dort eine Korrektur – Steffen Baumgart war direkt wieder in seinem Element. Der Trainer des 1. FC Köln ließ die Stoppuhr um seine Hand wirbeln, pfiff auf den Fingern. Anthoy Modeste, Mark Uth und Co. spulten das Programm bereitwillig ab. Nach fünf Wochen Sommerpause hat der FC am Montag sein Training pünktlich um elf Uhr wieder aufgenommen. Und es erinnerte bereits viel an die Zeit vor der Sommerpause, die der FC auch Dank Baumgart so erfolgreich abgeschlossen hatte.