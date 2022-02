Entscheidung gefallen : 1. FC Köln: So viele Fans sind gegen Frankfurt erlaubt

Köln Das Oberverwaltungsgericht Münster hat dem Eilantrag des 1. FC Köln abgelehnt. Demnach dürfen am Samstag 10 000 Zuschauer das Heimspiel gegen Frankfurt besuchen.

Der 1. FC Köln ist mit einer Niederlage in das Wochenende gestartet – zumindest einer gefühlten. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat den Eilantrag der Geißböcke am Freitagabend abgelehnt. Den hatte der FC am vergangenen Freitag eingereicht, in der Hoffnung, das Heimspiel gegen Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr, Sky) vor 25000 Zuschauern bestreiten zu dürfen. Jetzt werden es wie schon gegen Freiburg 10000 sein. „Die angegriffene Kapazitätsbegrenzung für Fußballstadien verstößt nicht offensichtlich gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Auch bei der derzeitigen Infektionslage, in der eine Überlastung der Intensivstationen nicht akut droht, ist nicht zu beanstanden, dass der Verordnungsgeber Infektionsschutzmaßnahmen zum Schutz von Leben und Gesundheit und der Aufrechterhaltung eines funktionsfähigen Gesundheitssystems noch nicht für entbehrlich hält“, heißt es vom OVG.

Der FC hatte erst am vergangenen Freitag den Eilantrag gestellt, um die Zuschauerdeckelung auf 25 000 Zuschauer, also auf eine Stadionauslastung von 50 Prozent, anzuheben. Bislang waren in den Fußballstadien in NRW 10 000 Zuschauer zugelassen. FC-Trainer Steffen Baumgart hatte dazu am Donnerstag seinen Unmut geäußert. „Die Stadien zu schließen, hat uns nicht nach vorn gebracht, das muss ich so deutlich sagen“, meinte Baumgart, der den Fußball nicht als Pandemie-Treiber sehen will. „Wir mussten die Maßnahmen akzeptieren, wollten sie aber nicht. Ich gehe damit sehr kritisch um.“

Schon im Vorfeld des Heimspiels gegen Freiburg Anfang Februar hatten Köln, Arminia Bielefeld und Borussia Dortmund ebenfalls einen Eilantrag eingereicht. Damals waren noch 750 Zuschauer zugelassen. Der Bund war der Entscheidungen aber zuvorgekommen und hatte die Fangrenze auf 10 000 Zuschauer hochgeschraubt. „Wir haben im Rahmen der Lockerung der Regelung auf 10 000 Zuschauerinnen und Zuschauer hervorgehoben, dass es für uns der Ausgangspunkt einer dynamischen Entwicklung sein sollte“, hatte der Verein jüngst in einem Statement erklärt. „Vor dem Hintergrund zahlreicher Expertenstimmen der vergangenen Tage, dass eine Überlastung der Intensivstationen nicht zu erwarten ist und vielfältiger Lockerungs-Maßnahmen in anderen Lebensbereichen sowie in vielen anderen Ligen in Europa, setzen wir uns auch für den 1. FC Köln für weitere Lockerungen für das nächste Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt ein.“ Das sah das OVG anders. Die Entscheidung ist unanfechtbar.

