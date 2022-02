Statistische Analyse : So viele Punkte ist der FC vom Klassenerhalt entfernt

Analyse Köln Trotz des guten Saisonverlaufs lautet die Maxime des 1. FC Köln: Klassenerhalt. Dabei ist dieser bereits in greifbarer Nähe, wie die Statisitk zeigt.

Mit dem 1:0-Erfolg über den SC Freiburg hat der 1. FC Köln am Samstagabend einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Der FC belegt nach dem 21. Spieltag sogar den sechsten Tabellenplatz. Und natürlich lassen die Träume von Europa nicht lange auf sich warten. Aber wohl nicht in der Mannschaft. „Erst einmal geht es für uns um den Klassenerhalt. Das ist das wichtige. Dann schauen wir, was passiert. Unterm Strich haben die Geißböcke also drei weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Und der ist – trotz der starken Hinrunde – noch immer die Maxime des 1. FC Köln. Auch Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielabteilung, betonte Mitte Januar: „Vor dem 34. Spieltag brauchen wir nicht über Europa reden, weil das keinen Sinn ergibt. Wir sollten demütig bleiben und gucken, wo wir herkommen.“ Bevor also im Kölner Umfeld das Thema Europa ein ernstes Thema wird, muss der Abstiegskampf ad acta gelegt sein.

Und da befindet sich der FC auf einem sehr guten Weg. Durch die Punkte gegen Freiburg haben die Kölner mittlerweile 32 Zähler auf dem Konto. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz ist groß, das Polster auf den VfL Wolfsburg beträgt elf Punkte. Eine komfortable Situation. Zum Vergleich: Nach dem 21. Spieltag in der vergangenen Saison kam der FC gerade einmal auf 21 Punkte und sammelte in den verbleibenden Spielen bis zum Saisonende noch einmal zwölf weitere ein. Von diesem Wert ist der FC nur noch einen Punkt entfernt. Zwar ist die Liga in dieser Spielzeit deutlich ausgeglichener, mit einem Wert von 40 Punkten sollte die Klasse dennoch gehalten werden können. Acht Punkte aus den verbleibenden 13 Spielen sollten also auch in dieser Spielzeit voraussichtlich reichen.

Im Schnitt reichen 34 Punkte zum Klassenerhalt

Als der FC vor fünf Jahren die Europa League erreichte, hatte er 33 Punkte nach dem 21. Spieltag auf dem Konto. Seit der Spielzeit 95/96 wird mit der drei-Punkte-Regel gespielt. Die magische Grenze von 40 Zählern hat noch nie ein Team für den Klassenerhalt knacken müssen. 1998 wären 39 Punkte nötig gewesen, um die Klasse sicher zuhalten. Damals stieg der Karlsruher SC mit 38 Zählern ab, Borussia Mönchengladbach hielt nur aufgrund der besseren Tordifferenz die Klasse. 1999 und 2017 lag die Grenze bei 38 Punkten. In der Spielzeit 2013/2014 stieg der HSV mit 27 Zählern als Tabellensechzehnter ab, 28 Punkte hätten zum Klassenerhalt gereicht. Also eine Punkteausbeute, die Köln schon jetzt erreicht hat. Der Schnitt für den sicheren Klassenerhalt liegt insgesamt bei 34 Zählern. Gemäß der Statistik ist der FC also nur zwei Punkte von der Grenze entfernt, für die vermeintlich sicheren 39 Zähler benötigt Köln demnach noch sieben Punkte beziehungsweise zwei Siege und ein Unentschieden.

