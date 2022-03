Schweres Restprogramm : So weit ist der Weg für den 1. FC Köln bis zur Europa League

Köln Trotz der 0:1-Niederlage gegen Hoffenheim am Sonntag träumen viele FC-Fans weiter von der Europa League. Dazu benötigt der FC noch einige Punkte – doch das Restprogramm hat es in sich.

Normalerweise werden Niederlagen als Rückschlag gewertet. Steffen Baumgart Doch trotz des Punktverlusts gegen die TSG Hoffenheim blickt der 1. FC Köln weiter nach vorne. Die Hoffnung auf den Einzug in den internationalen Wettbewerb nährt zumindest bei den Fans die Zuversicht – trotz der Pleite. Die Kölner verloren auch das achte Spiel in Folge gegen die TSG. Doch anders, als noch in der Hinrunde, gingen die Geißböcke an diesem Tag nicht unter. „Im Vergleich zum letzten Spiel gegen Hoffenheim war das ein Unterschied wie Tag und Nacht“, meinte Kölns Salih Özcan nach der 0:1-Niederlage. Das Hinspiel endete noch mit 0:5. Damals schien die bis dahin starke Saison der Mannschaft einen Kipppunkt erreicht zu haben. Trainer Steffen Baumgart mahnte und gestand eigene Fehler ein. „Man hat gesehen, dass wir noch einen Weg vor uns haben“, äußerte sich der Trainer nach der damaligen Pleite.

Neun Spieltage vor Ende der Saison zieht sich auch die Bewertung der jüngsten Niederlage wie ein roter Faden durch die Aussagen – diesmal allerdings im positiven Sinne. Neben Özcan ordnete auch Sportchef Jörg Jakobs die Niederlage optimistisch ein. „Das haben wir in den letzten Wochen nach dem Spiel häufiger gesagt, dass die Entwicklung sehr gut ist“, meinte Jakobs. „Das kann man auch heute festhalten“, und fügt hinzu: „Wir waren auf Augenhöhe. Wir haben eine sehr gute Hoffenheimer Mannschaft in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut vom Tor weggehalten und uns Chancen erspielt.“

Köln vor schwerem Restprogramm

Die Niederlage gegen die TSG war allem Optimismus zum Trotz eine Niederlage im direkten Duell um die internationalen Startplätze. Während sich die Hoffenheimer aktuell auf einem Champions-League-Platz einrichten, steht der 1. FC Köln in der entscheidenden Saisonphase auf Rang acht und damit fünf Punkte entfernt von einem Ticket für die Europa League. Dass der FC ein internationales Startrecht am Ende der Saison nicht verschmähen würde, daran besteht kein Zweifel. Der Blick auf das Restprogramm lässt hingegen Zweifel an der Umsetzbarkeit dieses Ziels zu.

Denn die kommenden Gegner des FC ordnen sich zu einem nicht unerheblichen Teil in der oberen Tabellenhälfte der Fußball Bundesliga ein. Und die siebte Saisonniederlage des FC, gleichbedeutend mit der 600. Bundesliga-Niederlage der Vereinsgeschichte, war bereits die sechste gegen eine Topmannschaft. Vielleicht auch deshalb mahnt Jakobs mit dem Blick auf die nächsten Aufgaben zur Vorsicht. „Wir müssen das von Spiel zu Spiel sehen. Insbesondere, wenn man die Qualität der Gegner nimmt, die jetzt kommen“, so der Sportchef. Die Grenze zu den europäischen Plätzen lag in den vergangenen 26 Jahren im Schnitt bei 52 Zählern. Davon ist der FC mit aktuell 36 Punkten fünf Siege und ein Unentschieden entfernt.

„Wir haben einige taffe Spiele in den nächsten Wochen. Die versuchen wir gut anzugehen, so viele Punkte zu holen, wie es geht“, sagte Özcan. Leverkusen, Dortmund, Union Berlin, Mainz, Mönchengladbach, Bielefeld, Augsburg, Wolfsburg, Stuttgart. In der Hinrunde holte der FC aus diesem Schlussprogramm, das am Ende die Europa League bedeuten könnte, noch dreizehn Zähler. In der Saison 2016/2017 wurde Köln noch mit 49 Punkten Fünfter, Freiburg erreichte damals mit 48 Zählern die internationalen Plätze. Sollte der FC die Leistungen der Hinrunde mindestens Wiederholen, könnte Köln in der kommenden Saison also wieder international Spielen.