Conference League : So will der FC doch noch die Gruppenphase erreichen

Köln Die Kölner Verantwortlichen haben zuletzt immer wieder betont, dass der FC die Gruppenphase der Conference League erreichen will, aber nicht muss. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel erklären Steffen Baumgart und Timo Hübers, wie das gelingen soll.

Können, nicht müssen. Vielleicht auch wollen und können, aber ganz sicher nicht müssen – Christian Keller lag am Dienstag viel an seinen Worten. Ziemlich deutlich machte der Sportdirektor des 1. FC Köln, dass ein Weiterkommen in der Conference League nicht die höchste Priorität für den Club hat. „Die Erwartungshaltung muss auf einem vernünftigen Maß gehalten werden“, sagte Keller vor dem Rückspiel gegen den Fehérvár FC am Donnerstagabend (19.15 Uhr, RTL+). Die Chancen auf ein Weiterkommen im europäischen Wettbewerb sind nach der 1:2-Pleite in Köln ohnehin nicht die größten, die Erwartungshaltung also möglicherweise überschaubar.

Das sei vor dem Hinspiel anders gewesen. „Ich hatte den Eindruck, dass wir vor dem Spiel gedacht haben, wir spielen ein Champions-League-Finale. Und, dass wir den Grundstein legen müssen, um unbedingt in die Gruppenphase einzuziehen, weil es ja jeder unbedingt wollte“, so der Sportdirektor weiter. „Das hat uns irgendwie ein Stück weit auch gehemmt. Wir müssen gar nichts, wir wollen und wir können.“ Auch FC-Trainer Steffen Baumgart betonte schon vor dem Hinspiel, dass der Fokus doch ohnehin auf der Liga liege. „Mir wird zu viel darüber gesprochen, was dann irgendwann kommt“, sagte Baumgart vor dem Hinspiel. „Wir haben erst einmal zwei Spiele und auf die freuen wir uns.“

In der Neurowissenschaft gibt es den sogenannten Illusory Truth Effect, also den Wahrheitseffekt. Der Begriff beschreibt das Phänomen, dass Aussagen durch Wiederholungen glaubhafter werden. An Michael Boris, Trainer des Fehérvár FC, prallt dieses Phänomen ganz offensichtlich ab. „Wir wissen schon, dass der 1. FC Köln natürlich mit aller Macht in die Gruppenphase möchte, auch wenn die Interviews sich gestern ein bisschen anders gelesen haben“, sagt der ehemalige Coach von Germania Dattenfeld. „Es wird vielleicht noch ein bisschen intensiver als das Hinspiel. Wir müssen weit, weit an unsere Grenze gehen. Wenn nicht sogar ein Stück darüber.“ Dann sei einiges möglich. Was möglich ist, zeigte der ungarische Vertreter bereits im Hinspiel, als er die Unordnung, die Unzulänglichkeiten des FC unmittelbar nach der Roten Karte gegen Jeff Chabot gleich doppelt ausnutzte. „Die Rote Karte hat uns schon aus dem Konzept gebracht. Dann bekommen wir zwei Konter und schöne Gegentore – also aus gegnerischer Sicht schöne Tore.“

Andersson plötzlich eine Option

Ein ähnliches Szenario will der FC am Donnerstagabend in Ungarn vermeiden. Denn natürlich wollen die Geißböcke in die Gruppenphase einziehen, dort winken immerhin Gelder in zweistelliger Millionenhöhe. „Es geht schon darum, die nächste Runde zu erreichen. Und daran werden wir auch alles setzen“, sagt der Kölner Trainer. „Dafür müssen wir erst einmal ein Tor mehr schießen als der Gegner und wenn es geht zwei.“

Dafür hat Baumgart kurzfristig einen überraschenden Joker aus dem Hut gezaubert. Sebastian Andersson, eigentlich ausgemustert und noch immer ein Wechselkandidat, ist mit nach Ungarn gereist. Und das nicht ohne Grund. „Wir erwarten, dass der Gegner ein wenig tiefer steht, ähnlich wie im Hinspiel und wir mit Sebastian Andersson bewusst einen Kopfballspieler dazu genommen haben, der in den letzten 14 Tagen sehr gut trainiert hat“, sagt Baumgart. „Es kommt aber nicht nur darauf an, in der Offensive gut zu agieren, sondern auch in der Defensive. Wir müssen also gut verteidigen.“

In dem Kernstück der Defensive, der Innenverteidigung, dürften nach der Roten Karte von Chabot weiterhin Timo Hübers und Luca Kilian gesetzt sein. Gerade Hübers hatte im Hinspiel seine Schwierigkeiten. Unter anderem verschätzte sich der Abwehrchef bei einem langen Ball, der letztendlich zur Roten Karte führte. „Wir haben uns die Situationen angeschaut. Wir haben darüber gesprochen und ich bin recht zuversichtlich, das auf den Rasen zu bekommen“, so Hübers. „Wir haben schon nach dem Hinspiel gesagt, dass jetzt eigentlich erst Halbzeit ist. Wir haben jetzt noch einmal 90 Minuten Zeit, das Spiel zu drehen und in der jüngeren Vergangenheit bewiesen, dass wir Rückstände aufholen können. Selbst wenn wir in der vergangenen Woche gewonnen hätten, würden wir dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen.“