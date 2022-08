Ohne Uth, mit Hübers : So will der 1. FC Köln gegen Leipzig punkten

Köln Nach dem 3:1-Erfolg über den FC Schalke 04 am vergangenen Sonntag will der 1. FC Köln schnell nachlegen. Die Aufgabe gegen Leipzig wird aber keine leichte.

FC-Trainer Steffen Baumgart wird nicht erst seit der Causa Anthony Modeste den Stürmerbasar der Bundesliga kennen. Schon im Winter muss der Trainer des 1. FC Köln den Markt besonders sondiert haben. So wollte der 50-Jährige zum Beispiel Nils Petersen nach Köln lotsen, möglicherweise weil sich damals bereits ein Modeste-Transfer anbahnte. Zuletzt musste Baumgart Namen wie Branomir Hrgota, Joel Pohjanpalo oder Jhon Crodoba, ja selbst Alexander Sörloth in Verbindung mit dem 1. FC Köln lesen. „Ich finde es ganz interessant, jeden Tag zu lesen, mit wem wir schon gesprochen oder wen wir verpflichtet haben sollen. Das würde ich gerne noch ein bisschen laufen lassen“, sagt der Coach lachend. „Ich gucke Abends immer die Transfermarkt-Show auf Sky und denke dann ,oh, da ist wieder einer’ und da freue ich mich drüber.“

Mit einem Namen auf der Stürmerliste wird sich Baumgart unmittelbar nach dem Modeste-Abschied aber notgedrungen beschäftigen müssen: Timo Werner. Sollte man meinen. Der deutsche Nationalspieler ist zu Wochenbeginn zurück zu RB Leipzig, dem kommenden Gegner des 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr, Sky), gekehrt. Die roten Bullen reagierten damit auch auf die mangelnde Chancenverwertung, die ihnen gegen Stuttgart wichtige Punkte kostete und die sich ein Meisterschaftsanwärter eigentlich nicht leisten darf.

Timo Werner soll Leipziger Offensive stärken

Die Rückkehr des 26-Jährigen soll für Verein und Spieler eine Win-Win-Situation sein: Leipzig erhofft sich mit dem Offensiv-Duo Werner und Christoph Nkunku eine Offensivkraft, die mit den Bayern mithalten kann, Werner hofft auf viel Spielpraxis im WM-Jahr. Spielpraxis, die er beim FC Chelsea zuletzt nicht mehr bekommen hat. „Ich glaube, das zweite Jahr war sehr unglücklich. Ich habe einen neuen Rekord aufgestellt mit VAR-Entscheidungen, die gegen mich getroffen wurden. Den wird auch nicht so schnell jemand brechen in einem Jahr“, sagte Werner dem „Kicker“. „Das waren Faktoren, die dazu geführt haben, dass das Selbstvertrauen im zweiten Jahr nach unten ging, dann kam Corona, dann eine Verletzung. Das hat alles dazu beitragen, dass mein Standing in der Mannschaft gesunken ist.“

Das Standing in Leipzig dürfte ein größeres sein. Vier Jahre lief der Angreifer für RB auf, erzielte in den vier Spielzeiten 78 Tore für die roten Bullen. Werner hat sicherlich das Zeug die Robert-Lewandowski-Nachfolge der Bundesliga anzutreten. Auch gegen den FC war der Stürmer bereits erfolgreich. In neun Duellen erzielte Werner vier Tore, bereitete zwei vor.

Hübers vor Rückkehr, Uth fällt aus

Baumgart weiß natürlich um die Stärke des Angreifers und die von RB Leipzig. „Es ist ein Verein, der schon sehr lange in der Bundesliga ist. Der eine sehr gute Struktur hat. Wir können gerne darüber reden, dass sie eine sehr hohe individuelle Qualität haben, dass sie eine sehr hohe Geschwindigkeit haben, dass sie großes Potenzial haben“, sagt Baumgart. “Mich interessiert aber nicht, ob sie letzte Woche David Raum und diese Woche Timo Werner gekauft haben. Das zu bewerten ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, darauf hinzuarbeiten, dass Spiel gewinnen zu wollen.“

Und für dieses Ziel kann der Kölner Coach nahezu aus dem Vollen schöpfen. Nur Mark Uth fällt weiterhin aus. „Wir sind davon ausgegangen, dass er gegen Schalke aufläuft. Davon sind wir aber noch weit weg“, sagt Baumgart. Dafür dürfte Timo Hübers wieder in den Kader rücken. „Wenn jemand reinkommt, muss ein anderer Spieler raus. Das fällt mir aktuell sehr schwer, weil nach der Leistung keiner dabei ist, den ich rausnehmen müsste“, so der Coach, der aber auf den Abwehrchef wohl nicht verzichten mag. Verzichten wird der 50-Jährige auf ein Quartett, dass in der U21 spielen wird. Neben Bright Arrey-Mbi, Jonas Urbig und Denis Huseinbasic wird Steffen Tigges bei der Kölner „Reserve“ agieren. „Er hat bis auf ein Spiel in der U21 noch keine Spielpraxis gesammelt, da wird er morgen weiter Spielpraxis sammeln und dann werden wir gucken, gerade auch im Hinblick auf das Conference-League-Spiel geht es dann dementsprechend weiter. Da hat er dann auch die Möglichkeit, in den Kader zu kommen.“