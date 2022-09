Personal, Gegner, Taktik : So will FC-Trainer Steffen Baumgart gegen Wolfsburg punkten

Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Köln Sechs Punkte aus vier Spielen, der achte Tabellenplatz, dazu die Gruppenphase der Conference League – der Saisonauftakt in die Europa-Saison ist für den 1. FC Köln durchaus nach Plan verlaufen. Allerdings nur, was die Ergebnisse angeht.

Hinter den nackten Zahlen steht ein schmerzhafter, kräftezehrender, aber vor allem teuer erkaufter Weg. Mit Mark Uth, Benno Schmitz, Mathias Olesen, Jeff Chabot und Sebastian Andersson fallen aktuell gleich fünf Spieler für den Kader verletzungsbedingt aus. Auch hinter Eric Martel steht nach dem Handwurzelbruch ein Fragezeichen. Immerhin konnte der Sechser am Donnerstag wieder mit einer Schiene trainieren.

Zudem betonte FC-Trainer Steffen Baumgart zuletzt immer wieder, wie sehr die Doppelbelastung schlaucht. Auch deswegen hatte Baumgart unmittelbar nach dem Sonntagspiel gegen den VfB die Notbremse gezogen und seinem Team zwei Tage frei gegeben. „Wir sollten jetzt aufhören zu jammern, wie hoch die Belastung ist. Das wissen ja mittlerweile alle“, so Baumgart. „Wir haben als Trainerteam noch nicht die Erfahrung, um genau zu wissen, was da immer das Richtige bei dieser Belastung ist. Die Jungs waren gestern jedenfalls sehr gut erholt.“

Unsere Partner









zurück

weiter

Laut dem 50-Jährigen befindet sich das Team zwei Tage vor dem Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr, Sky) wieder im Rhythmus. Das ist auch nötig, denn Baumgart erwartet gegen den VfL eine schwere Aufgabe. Und das, obwohl die Wölfe mit zwei Punkten aus vier Spielen bereits massiv unter Druck stehen. „Aktuell sehe ich den VfL besser als die zwei Punkte, die Wolfsburg auf dem Konto hat. Man muss auch nicht über die individuelle Qualität dieser Mannschaft reden“, sagte der Kölner Trainer. „Ich glaube, Wolfsburg hat sich den Start in die Bundesliga auch anders vorgestellt. Auf der anderen Seite haben Sie gegen Leipzig und Bayern verloren – das tun andere Teams auch. Es ist eine Mannschaft von hoher Qualität.“

21 Bilder Die besten Sprüche von FC-Trainer Steffen Baumgart

FC will auch gegen Wolfsburg das Spiel machen

Gerade diese hohe Qualität könnte dem FC in gewisser Weise entgegen kommen. Es ist jedenfalls nicht davon auszugehen, dass Wolfsburg im eigenen Stadion auf die Angriffe der Kölner warten wird. Und genau damit hatte der FC zuletzt seine Probleme. „Es gab bislang nicht ein Spiel für uns, in dem der Gegner nicht tief gestanden hat“, sagt der Trainer. „Wenn du das Spiel machst, musst du dir auch mal Dinge einfallen lassen. Und das ist uns bislang nicht so gut gelungen.“ Tatsächlich tat sich der FC enorm schwer, Chancen zu kreieren – trotz Überlegenheit, trotz Überzahl. Zwar spielte der FC mutig nach vorne, erarbeitete sich in jedem Spiel ein Übergewicht, Zählbares sprang aber nur selten heraus, Chancen waren Mangelware. „Was gegen Schalke noch gut funktioniert hat, hat gegen Stuttgart nicht mehr funktioniert“, sagt Baumgart.

12 Bilder Gewinner und Verlierer beim FC zum Saisonauftakt

Dennoch wird der Trainer auch gegen Wolfsburg natürlich auf Angriff spielen. „Wir wollen offensiv agieren und wir werden alles daran setzen, einen Sieg einzufahren“, so Baumgart. Problematisch ist allerdings die personelle Situation. Gleich fünf Spieler fallen aus, in der Verteidigung stehen dem FC aktuell zwei Innen- und zwei Linksverteidiger zur Verfügung, einen klassischen Rechtsverteidiger sucht man in dem Kader vergebens. Kingsley Schindler kann die Rolle bekleiden, ist aber eher in der Offensive zu Hause. Baumgart hatte unter der Woche einige U21- und U19-Spieler ins Training integriert, auch sie könnten Teil des Kaders werden. „Wir werden schon unsere 20 Leute für das Spiel in Wolfsburg mitnehmen können“, sagt Baumgart. „Wir werden die Verletzungen jetzt nicht nutzen, um zu sagen, wie schwer wir es haben. Wir werden in Wolfsburg eine sehr gute Mannschaft auf den Platz bekommen.“