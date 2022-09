Trotz Fehlstart : So will Lucien Favre die Europa-Party des FC stoppen

Nizza Dunkle Wolken über der Côte d'Azur - zumindest braut sich beim OGC Nizza ein Unwetter zusammen. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre ist denkbar schlecht in die Saison gestartet. Und das ausstehende Spiel gegen den 1. FC Köln steht unter keinem guten Stern.

Für Lucien Favre ist es an der französischen Mittelmeerküste zuletzt etwas unruhig geworden. Mit OGC Nizza steckt der frühere Bundesligacoach von Hertha BSC, Gladbach und Dortmund nach sechs Meisterschaftsspielen im Tabellenkeller fest, nur das bessere Torverhältnis gegenüber Stade Brest hält den ambitionierten Club mit dem aktuell allerdings zweitschwächsten Angriff der Ligue 1 von einem Abstiegsplatz fern. Am vergangenen Sonntag setzte es ein 0:1 gegen die ebenfalls schwach gestartete Mittelmeer-Nachbarin AS Monaco – und Monsieur Favre war bedient. „Ich bin sehr enttäuscht. Wir waren mit Ball nicht gut und wir waren ohne Ball nicht gut. Da ist es natürlich schwer, zu gewinnen“, kommentierte der 64-Jährige den dürftigen Liga-Einstieg seines Ensembles, dem am Donnerstag nun das Auftaktmatch in der Conference League folgt. Zu Gast in Nizza ist dann der 1. FC Köln – angereist auf einer sportlichen Euphoriewelle, und begleitet von über 10000 Fans.

In der Bundesliga sind die Domstädter noch unbesiegt, zuletzt gab es einen 4:2-Erfolg in Wolfsburg. Auch Favre, der sich am Mittwoch überrascht von den Entlassungen der Trainerkollegen Thomas Tuchel (Chelsea) und Domenico Tedesco (Leipzig) zeigte, hat die Entwicklung beim Geißbockclub aufmerksam verfolgt. „Das wird auf jeden Fall nicht einfach“, ahnt er. „Köln hat eine physisch sehr gute, sehr solide Mannschaft mit starken Flügelspielern und Stürmern, die zudem verschiedene Systeme spielt. Es ist kein Zufall, dass sie in Europa mit dabei sind.“

Den Zug in den kleinsten der drei kontinentalen Wettbewerbe fast verpasst hätte der Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d‘Azur. Im entscheidenden Playoff-Match gegen Maccabi Tel Aviv setzten sich die Südfranzosen erst in der Verlängerung durch. Wobei es ihrem Selbstverständnis entsprach, dass Favre nach dem Hinspiel-0:1 in Israel betonte: „Es geht nicht darum, ob ich glaube, dass wir das Duell noch drehen oder nicht. Wir werden es drehen.“

Schließlich hat der Fußballprofessor aus der 800-Seelen-Gemeinde Saint-Barthélemy Ende Juni bei einem Club mit exquisiten finanziellen Möglichkeiten unterschrieben. Seit Favres vor allem zu Beginn sehr erfolgreichem erstem Engagement als Cheftrainer in Nizza (von 2016 bis 2018) hat sich an der Côte d’Azur dabei Grundsätzliches geändert: Über seinen Chemiekonzern Ineos kaufte der britische Multimilliardär Jim Ratcliffe den Club im Sommer 2019. Entsprechend ließ Favre bei seiner Vorstellung gehörigen Respekt vor der neuen Aufgabe erkennen und kommentierte: „Das ist ein enormes Projekt mit Ineos. Der Club muss immer unter den ersten drei klassiert sein.“

Nizza-Trainer Lucien Favre bereits unter Druck

Von diesem Anspruch ist der Schweizer Übungsleiter im heimischen Spielbetrieb momentan meilenweit entfernt – und die Kölner könnten ihm das Trainerleben in Nizza nun weiter erschweren. Für Favre, der sich vor seiner Vertragsunterzeichnung bei OGC bereits mit Gladbach über ein zweites Engagement einig schien, keine neue Situation: Im September 2015 trat er beim Fohlenclub nach einem 0:1 in Köln zurück. Gut Fünf Jahre später leitete dann ein 1:2 gegen den Effzeh eine Serie von drei sieglosen Dortmunder Partien – an deren Ende Favres Aus beim BVB stand.