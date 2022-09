Viel Frust, aber eine EM-Teilnahme : So schlugen sich die FC-Spieler auf ihren Länderspielreisen

Köln Mehr Frust als Lust holten sich die Kölner bei ihren Länderspielen ab. Grund zur Freude hatte eigentlich nur Neuzugang Nikola Soldo.

Steffen Baumgart war die Freude unter der Woche doch anzumerken – die Vorfreude auf die Rückkehr auf den Trainingsplatz. Nach fünf freien Tagen kehrten die Spieler des 1. FC Köln am Montag wieder ans Geißbockheim zurück, am Dienstag startete der FC mit der Vorbereitung auf das kommende Heimspiel am Samstag gegen Borussia Dortmund. „Es ist gut, dass wir alle einmal runterfahren konnten und mit viel Elan in die neue Woche starten können“, sagte der Kölner Trainer und betonte, wie wichtig die Erholung gewesen sei - gerade in Bezug auf das gerade absolvierte Mammutprogramm mit zwölf Spielen in sieben Wochen und dem bevorstehenden Mammutprogramm mit zwölf Spielen in sechs Wochen. Doch die Gefühle des Trainers waren ambivalent. Denn gleichzeitig kritisierte der Coach die Länderspielpause oder viel mehr die Nations League. „Dieser Wettbewerb schadet den Spielern, denen wichtige Zeit verloren geht, sich zu erholen. Das sind doch keine Roboter“, sagte Baumgart unlängst dem „Kicker“.