Nachholspiel am Freitag : Begegnung des 1. FC Köln nach wenigen Minuten abgebrochen

Update Köln Die Begegnung des 1. FC Köln beim 1. FC Slovacko ist am Donnerstagabend abgebrochen worden. Dichte Nebelschwaden machten eine reguläre Begegnung nicht möglich. Die Partie wird am Freitagnachmittag nachgeholt.

Die so heiß ersehnte Reise durch Europa steht für den 1. FC Köln einfach unter keinem guten Stern. Nach den schweren Ausschreitungen in Nizza im ersten Gruppenspiel der Conference League Anfang September sowie den zahlreichen Unterbrechungen in der Partie bei Partizan Belgrad Mitte Oktober, wurde die Begegnung beim 1. FC Slovacko am Donnerstagabend aufgrund dichter Nebelschwaden zunächst mit 75 Minuten Verspätung an- und nach sieben Spielminuten wieder abgepfiffen. Eine Begegnung unter regulären Bedingungen hatte zu diesem Zeitpunkt nicht stattgefunden. Lange diskutierten die Verantwortlichen beider Lager mit Vertretern der Uefa. Immer wieder machten sich die Spieler warm. Um 20.25 Uhr wurde das Spiel endgültig abgepfiffen. Die rund 1000 FC-Anhänger, die trotz des Uefa-Verbots den Weg ins Stadion gefunden hatten, mussten enttäuscht die Heimreise antreten. Die Begegnung des fünften Spieltags soll nun am Freitag um 13 Uhr nachgeholt werden.

Für den FC geht es in der Partie bei Slovacko um die Chance, die Zwischenrunde der Conference League zu erreichen. Dazu müssen die Kölner unbedingt punkten. Bei einer Niederlage hat der FC keine Chancen mehr auf ein Weiterkommen. Bei einem Erfolg kommt es dagegen am kommenden Donnerstag zum Endspiel in Köln gegen OGC Nizza. Die Franzosen setzten sich in ihrem Heimspiel gegen Belgrad mit 2:1 durch und führen die Tabelle nun an. Auch am ersten Spieltag der Conference League war der Anstoß der FC-Begegnung verschoben worden. Damals war es in Nizza zu schweren Ausschreitungen gekommen, zahlreiche Menschen wurden verletzt, einige schwer. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, fünf Gewalttäter wurden in Untersuchungshaft genommen, drei von ihnen wieder auf freien Fuß gelassen. Es laufen allerdings Ermittlungen gegen 16 Randalierer.