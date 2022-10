Begegnung in Slovacko : Spiel des 1. FC Köln auf 20 Uhr verschoben

Köln Der Anpfiff der Begegnung des 1. FC Köln beim 1. FC Slovacko in der Conference League ist vorerst auf 20 Uhr verschoben worden. Nebel macht ein Spiel aktuell unmöglich.

Die Conference-League-Begegnung des 1. FC Köln beim 1. FC Slovacko wird frühestens um 20 Uhr angepfiffen. Im Stadion des tschechischen Pokalsiegers hat sich eine Nebelwand gebildet, die ein Spiel aktuell unmöglich macht. Eigentlich war der Anpfiff für 18.45 Uhr geplant. Für den FC geht es in der Begegnung bei Slovacko um die Chance, die Zwischenrunde der Conference League zu erreichen. Dazu müssen die Kölner unbedingt punkten. Bei einer Niederlage hat der FC nur noch theoretische Chancen auf ein Weiterkommen und ist auf Schützenhilfe der Konkurrenz angewiesen. Bei einem Erfolg könnte es am kommenden Donnerstag zum Endspiel in Köln gegen OGC Nizza kommen.

Auch am ersten Spieltag der Conference League war der Anstoß der FC-Begegnung verschoben worden. Damals war es in Nizza zu schweren Ausschreitungen gekommen, zahlreiche Menschen wurden verletzt, einige schwer. Das Spiel bei Partizan Belgrad war dagegen mehrfach unterbrochen worden. Fans hatten wiederholt Pyrotechnik gezündet und das Spielfeld in Rauchschwaden gehüllt. Ob die Begegnung in Slovacko überhaupt angepfiffen wird, ist unklar. Allerdings ist der Terminplan sehr eng gestrickt.