FC-Traditionself Wie das FC-Spiel in Odendorf zum Politikum wurde

Jansen sagte dem GA, er habe von den Swisttaler Fußballvereinen den „klaren Auftrag“, bei diesem Spiel mitspielen zu wollen. Geplant sei hingegen „eine Art Betriebssport“ mit Landrat Sebastian Schuster, „der nach der Flut in Swisttal nicht gesehen wurde“. Jansen spricht von „einer dreisten Werbung für eine Firma“, von einem „Eigentor der Bürgermeisterin“. Die Jugend werde vergessen, und der Gemeindesportverband sei in die Planung nicht eingebunden worden. Die Fußballvereine fühlten sich vor den Kopf gestoßen. Außerdem sei der Benefizcharakter des Spiels nicht erkennbar. Mit seiner Kritik habe er sich am 4. Mai schriftlich an Kalkbrenner gewandt, aber noch keine Antwort erhalten.