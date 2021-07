Unentschieden gegen Drittligist : 1. FC Köln spielt 1:1 gegen den MSV Duisburg

Köln Der 1. FC Köln hat einen Erfolg im zweiten Testspiel knapp verpasst. Das Team von Steffen Baumgart kam gegen den MSV Duisburg nicht über ein 1:1 hinaus. Den Kölner Treffer erzielte Anthony Modeste.

Dank eines Last-Minute-Treffers von MSV-Routinier Moritz Stoppelkamp hat der 1. FC Köln den zweiten Sieg im zweiten Testspiel knapp verpasst. Nach dem 4:0-Erfolg über Fortuna Köln am Freitag kam der FC im zweiten Test unter Chef-Coach Steffen Baumgart nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen den MSV Duisburg hinaus. Auf dem Trainingsgelände des MSV erzielte Anthony Modeste (63.) die Kölner Führung, der Ausgleich fiel unmittelbar vor dem Schllusspfiff. „Es gab Positives, es gab Negatives. Die Jungs haben gut gearbeitet“, sagte Baumgart. „Das Unentschieden geht wohl über 90 Minuten in Ordnung.“ Am kommenden Freitag tritt der FC das Trainingslager in Donaueschingen (16.7. bis 25.7.) an. Dann steht auch das Testspiel gegen den FC Bayern München auf dem Programm.