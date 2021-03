Verschenkter Sieg : FC mit unnötigem 1:1 gegen Werder Bremen

Köln Trotz deutlicher Überlegenheit hat der 1. FC Köln einen wichtigen Sieg in der Bundesliga verpasst. Der FC kam gegen Werder Bremen nicht über ein 1:1 hinaus.

Nach der Kritik an der taktischen Ausrichtung gegen vermeintliche Mannschaften auf Augenhöhe reagierte Gisdol und nahm neben der taktischen auch vier Veränderungen zur Vorwoche in der Startelf vor. Eine notgedrungen – Jannes Horn begann für den gesperrten Rafael Czichos in der Innenverteidigung. Und auch die Änderung im Angriff kam nicht überraschend. Für den zuletzt schwach spielenden Emmanuel Dennis rotierte Jan Thielmann zurück in die Startelf. Doch Gisdol stellte auch auf Viererkette um. Davon profitierte Noah Katterbach, der für Sava Cestic in die Startelf rückte. Meyer rückte für Salih Özcan in die Startelf. „Ich habe mich riesig gefreut, dass ich von Beginn an spielen dürfte“, so Meyer.