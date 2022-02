Remis beim Tabellenschlusslicht : 1. FC Köln spielt in Fürth 1:1

Köln Der 1. FC Köln hat die Chance verpasst, frühzeitig einen weiteren großen Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen. Am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga kam der FC nicht über ein 1:1 beim Tabellenschlusslicht Greuther Fürth hinaus.

FC-Trainer Steffen Baumgart hatte es unter der Woche angekündigt, der Kölner Trainer sollte wieder einmal seine Expertise unter Beweis stellen. Beim Tabellenschlusslicht Greuther Fürth tat sich der 1. FC Köln über weite Strecken sehr schwer und kam nicht über ein verdientes 1:1-Unentschieden hinaus. Die Führung von Florian Kainz (53.) glich Sebastian Griesbeck (69.) aus. Für FC-Kapitän Jonas Hector gab das 300. Pflichtspiel im FC-Trikot keinen Anlass zur Freude. „Wenn man die 90 Minuten betrachtet, ist es okay. In der Anfangsphase hatten wir die eine oder andere gute Möglichkeit“, sagte der Kapitän.

Im Vergleich zum Spiel gegen Eintracht Frankfurt änderte Baumgart die Startelf auf drei Positionen. Marvin Schwäbe kehrte für Timo Horn nach überstandener Corona-Infektion wieder ins Tor zurück. Für Dejan Ljubicic rückte Jan Thielmann in das offensive Mittelfeld. Außerdem spielte Torjäger Anthony Modeste wieder von Beginn an. Im vergangenen Spiel hatte ihn Sebastian Andersson noch für 60 Minuten ersetzt.

Wie bei allen Bundesligaspielen an diesem Wochenende wurde vor dem Spiel den Opfern des Krieges in der Ukraine gedacht. Baumgart hatte sich bereits bei der Pressekonferenz vor dem Spiel zur aktuellen weltpolitischen Lage kritisch geäußert. Auch bei den teils karnevalistisch verkleideten FC-Fans waren einige Ukraine-Flaggen im Block zu sehen.

Sportlich hatten die Kölner zunächst Probleme, Zugriff zum Spiel zu finden. Branimir Hrgota sorgte direkt für Gefahr. Timo Hübers blockte den Schuss des Stürmers aus nächster Nähe (3.). Nur zwei Minuten später lief der Fürther Kapitän wieder allein auf das Kölner Tor zu. Dieses Mal klärte Hübers' Nebenspieler Luca Kilian im letzten Moment. Köln probierte es erstmals mit einer Flanke von Jan Thielmann über die linke Seite. Diese erreichte Top-Torjäger Modeste aber nicht. Anschließend versuchte es der Rechtsaußen aus 25 Metern selbst und verpasste das Tor nur knapp (13.). Direkt eine Minute später bekam dann Modeste nach Flanke von Ellyes Skhiri erneut die Chance. Der Kopfball des Franzosen ging nur leicht am Kasten vorbei. Die Kölner Drangphase ging mit einer Flanke von Mark Uth auf Salih Özcan weiter, der den Ball mit der Hacke an die Latte beförderte.

Nach der Anfangsviertelstunde waren dann aber wieder die Fürther in der Offensive, die wie von Baumgart erwartet mit starkem Pressing in das Spiel gingen. Jamie Leweling ließ Hübers abgeschlagen stehen. Zum Kölner Glück konnte Kilian abermals in höchster Not klären. Der anschließende Freistoß an der rechten Strafraumgrenze getreten von Timothy Tillman landete in den Armen von Schwäbe (20.). Auch die Kölner bekamen einen Freistoß in ähnlicher Position. Florian Kainz platzierte ihn gut ins rechte obere Eck, der Fürther Keeper parierte jedoch stark.

Das erste Spieldrittel verlief im hohen Tempo und mit einigen Fehlpässen auf beiden Seiten. Der FC erarbeitete sich allerdings ein kleines Chancenplus. Uth traf mittig im Strafraum nach Flanke von Florian Kainz den Ball nicht. Skhiri köpfte den Ball nach Ecke zu unplatziert auf das Tor des Tabellenschlusslichts (35.). Auf der anderen Seite lief sich Tillman frei und Kilian blockte den Schuss aus spitzem Winkel bereits zum dritten Mal und verhinderte so Schlimmeres. Vor dem Pausenpfiff dann noch die Grätsche von Nick Viergever an Uth. Der Kölner war frei in den Strafraum gelaufen, bekam dafür jedoch keinen Elfmeter (45.).

Fürth im zweiten Abschnitt gefährlich

Der zweite Abschnitt begann deutlich ruhiger. Eine Ecke von Luca Itter brachte nichts ein (51.). Dafür die nächste Aktion auf der anderen Seite. Kapitän Hector nahm Kainz mit, der eigentlich in den Strafraum auf Thielmann flanken wollte. Mit etwas Glück ging der Schuss aber durch und landete direkt im rechten Eck zum 1:0 (53.). Torhüter Linde hatte keine Chance. Aber auch Fürth blieb gefährlich. Harvard Nielsen setzt sich mit seiner ersten Spielsituation im Kopfballduell durch und schoss den abprallenden Ball auf Schwäbe, der aber parierte. Aus dem Rückraum zog Leweling ab. Erneut rettete Schwäbe.