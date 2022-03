Freundschaftsspiel beim Siegburger SV 04 : So professionell bereitet sich der 1. FC Köln auf das Spiel in Siegburg vor

So professionell bereitet sich der 1. FC Köln auf das Spiel in Siegburg vor

So war‘s beim letzten Gastspiel des 1. FC Köln in Siegburg vor ein paar Jahren: Schon lange vor dem Anpfiff herrscht an den Kassen ein Riesenandrang. Foto: Axel Vogel

Siegburg Ursprünglich hätte der 1. FC Köln bereits vor knapp zwei Jahren in Siegburg antreten sollen, doch dann machte die Corona-Pandemie den Beteiligten einen Strich durch die Rechnung. Nun wird das Freundschaftsspiel beim Siegburger SV 04 nachgeholt.

Ein Hauch von Bundesliga weht an diesem Mittwoch durch das Walter-Mundorf-Stadion in Siegburg. Nach dem begeisternden Auftritt am vergangenen Sonntag gegen Borussia Dortmund vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften Rheinenergiestadion nutzt Fußball-Bundesligist 1. FC Köln die anstehende Länderspielpause zu einem Test beim fünftklassigen Mittelrheinligisten Siegburger SV 04. Die Freundschaftspartie wird bereits um 18 Uhr in der Arena an der Bernhardstraße angepfiffen. Der Einlass beginnt um 16.30 Uhr.