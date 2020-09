Entscheidung des Gesundheitsministeriums : Spiel des 1. FC Köln nun doch ohne Zuschauer

Köln Das Heimspiel des 1. FC Köln gegen die TSG Hoffenheim wird offenbar doch ohne Zuschauer stattfinden. Das teilte nach GA-Informationen das NRW-Gesundheitsministerium der Stadt mit. Zu dem Spiel waren zunächst 9200 Zuschauer zugelassen worden.

9200 FC-Fans hatten sich auf die Rückkehr ins RheinEnergie-Stadion gefreut. So viele Zuschauer waren nach der 20-Prozent-Regelung für die Auftaktbegegnung der Kölner in der Bundesliga zugelassen. Am Nachmittag erfolgte die Ernüchterung. Wie der GA erfuhr hat das NRW-Gesundheitsministerium der Stadt mitgeteilt, dass das Spiel aufgrund der steigenden Infektionszahlen ohne Zuschauer stattfinden muss. Die Regelung erlaubt eine Stadionkapazität von 20 Prozent. Allerdings nur, wenn die 7-Tage-Inzidenz unter 35 Infektionen bei 100.000 Menschen liegt. Diese Zahl wurde in Köln offenbar überschritten.