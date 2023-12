Rückschlag im Abstiegskampf 1. FC Köln kommt über torloses Remis gegen Mainz nicht hinaus

Die Mainzer versuchten es hin und wieder mit schnellen Spielverlagerungen. So stand Brajan Gruda nach einer Flanke Pillipp Mwenes frei am zweiten Pfosten, doch FC-Torhüter Marvin Schwäbe auch goldrichtig. Er entschärfte den Ball (25.). Dann musste der FC wechseln, für den angeschlagenen Jeff Chabot, bis dahin ein aufmerksamer Verteidiger, kam Kilian auf den Rasen. Doch gefährlich wurde es dann am anderen Ende des Platzes, eine zu kurz geratene Rückgabe erreichte Batz geradeso vor Jan Thielmann, doch der Nachschuss von Eric Martel aus einiger Distanz auf das vom Mainzer Schlussmann verlassene Tor wurde im letzten Moment geblockt (35.). Weitere klare Aktionen in den gefährlichen Räumen waren Mangelware. Auf beiden Seiten. In der Spielfeldmitte lag für die Kontrahenten aus den Karnevalshochburgen der natürliche Lebensraum. Feierstimmung kam so nicht auf in Müngersdorf.