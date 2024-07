FC-Sportchef Christian Keller im Gespräch „Wir haben eine deutlich andere Energie“

Christian Keller hat eine arbeitsreiche Sommerpause hinter sich. Nach dem Abstieg des 1. FC Köln aus der Fußball-Bundesliga stand der in die Kritik geratene Sportchef vor der Herausforderung, einen Ausverkauf des Kaders zu verhindern und den passenden Trainer für die Mission Wiederaufstieg zu finden. Auf der Zielgeraden der Saisonvorbereitung äußerte sich Keller in einer Medienrunde im Trainingslager in Bad Waltersdorf über...